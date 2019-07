Llevarán disputa al TEPJF por dirigencia de Morena

El senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán anunció que acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a exigir que sea el padrón de 10 millones de militantes de Morena los que puedan participar en el proceso interno de elección de nuevos dirigentes nacionales y estatales.

El morenista aspirante a dirigir ese partido presentó un escrito a la presidenta del Consejo Nacional, Bertha Luján, para exponer que el acuerdo tomado el pasado domingo para que la base de la elección sea el padrón de 3.1 millones de afiliados es ilegal y antidemócratico.

Eso nunca debió haberse votado porque "están violando los derechos políticos y humanos de más de 7 millones de mexicanos que han solicitado su afiliación en todo el territorio nacional durante 2018 y lo que va del año pero se les ha negado su afiliación y credencialización".

"Estoy solicitando que rectifiquen porque no debieron haber votado acuerdos que son ilegales" pues causan afectación a derechos y porque además los documentos básicos prevén democracia directa y "si el presidente Andrés Manuel López Obrador consulta por qué Morena no".

Con ese argumento "acudiré al Tribunal porque el Consejo está violado los principios para elecciones libres, transparentes y democráticas vamos a pedir que haya una contienda democrática" pues no preverlo "me causa una afectación", dijo, pues cuando sea el momento se inscribirá para contender por la presidencia de Morena

"No es constitucional ni legal que excluyan por un criterio supremacista. No hay morenistas de primera ni de segunda no hay morenistas puros ni impuros, ni históricos otros que no lo sean", afirmó en entrevista.

Ahí dijo que deberían renunciar a sus cargos quienes aspiran a la dirigencia, entre ellos la presidenta interina Yeidckol Polevnsky, Luján y el coordinador de los diputados de Morena, Mario Delgado, quienes han manifestado interés en participar.

"Ellos ya manifestaron sus posiciones, les pido que renuncien a la comodidad de sus cargos porque son plataforma de promoción de proyectos personales y están usando recursos públicos, los padrones, las oficinas, de entrada no hay piso parejo", se quejó.