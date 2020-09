"Llueve mucho en Tabasco y se encharca, pero a la media hora se seca", justifica Nahle sobre inundación en Dos Bocas

"Llueve muchísimo en Tabasco, a lo mejor la gente de otros estados no está acostumbrada... se encharca, a la media hora que deja de llover, escurre el agua y se seca eso completamente", señaló Rocío Nahle, titular de la Secretaría de Energía, sobre las imágenes en redes sociales que mostraban que los terrenos donde se construye la refinería del Puerto de Dos Bocas se encontraban inundados.

"Hay una obra en construcción, y la obra en construcción pues está sobre tierra, sobre arena, ahí estamos construyendo. Se encharca, a la media hora que deja de llover, escurre el agua y se seca eso completamente", mencionó la funcionaria en una entrevista radiofónica con Alicia Salgado que la propia Sener difundió en su cuenta de Twitter.

"Pero si llueve, bueno se ve el agua pero a la media hora que deja de llover escurre y ya. Yo estuve allá todo el fin de semana y llueve y estoy entre lodo. Se forma lodo y todo eso, deja de llover, escurre y está bien", recalcó.

Informó que en Dos Bocas hay canaletas para el desfogue de agua y que en estos momentos se están construyendo la tanquería, las plantas y el drenaje.

"Tiene tres tipos de drenaje. El drenaje industrial, el drenaje fluvial y tenemos el drenaje de químicos que va precisamente a una zona de fluentes que construimos para recoger todos los químicos y no haya fuga. Esta es la primera etapa".

Por último, mencionó que a los que no les gusta el proyecto buscan "cualquier cosa para hacer la nota"

"Lo más importante es que se están haciendo cosas, se está haciendo una infraestructura que le va a quedar al país", concluyó.

La mañana de este lunes, circularon en redes sociales fotos donde se apreciaba que los bordes de los terrenos donde se construye este proyecto se vieron afectados por las precipitaciones, así como la colonia Petrolera tercera etapa, en donde se alcanzan a ver calles inundadas. El agua ha ido bajando pero los encharcamientos permanecen.

Esta es la segunda ocasión desde que se inició su construcción que los terrenos presentan problemas de encharcamiento, el pasado 28 de octubre del 2019, también circularon imágenes de las anegaciones.

De acuerdo al Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco (IPCET), la tormenta tropical "Beta" ha ocasionado lluvias intensas en los municipios de Cárdenas, Huimanguillo, Comalcalco y la zona costera de Paraíso, en este último es donde se construye la nueva refinería desde junio del año pasado.

IPCET ha informado que continuarán las lluvias en la zona de la Chontalpa, por lo que pidió a la población mantenerse en alerta y estar prevenidos ante cualquier emergencia que pudiera presentarse.