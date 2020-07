Ciudad de México.- Días después de su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el motivo principal fue el participar en el inicio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Al describir el Tratado entre los 3 países en un video grabado en Palacio Nacional, López Obrador consideró que su visita a Washington fue buena y exitosa, además que agradeció a Trump porque dio "un trato respetuoso".

"La visita sirve para demostrar que aunque tengamos posturas ideológicas distintas, sí se pone por delante el interés general, el interés de las naciones, se puede llegar a acuerdo sin prepotencias, sin extremismos, buscando siempre la conciliación, el trato, el respeto mutuo.

"Lo cortés no quita lo valiente, México no es una colonia, no es un protectorado, es un país libre, independiente, soberano", señaló el Presidente.

Aseguró que la entrada en vigor del T-MEC no solo significará mayor inversión y más fuentes de empleo, sino también mejores salarios para los obreros mexicanos.

Destacó que con el nuevo T-MEC tienen que mejorar los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores.

"Se llegó al acuerdo de estar supervisando para que no haya explotación de la mano de obra mexicana y para que haya democracia en los sindicatos, no quiere decir que van a venir inspectores, no aceptamos el injerencismo, el intervencionismo, pero si hay un mecanismo de paneles, de decir, de comisiones que vamos a estar cuidando de que no haya explotación de los trabajadores", comentó.