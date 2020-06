"Lo de AMLO es crónica de intervención anunciada"

El mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a que será "guardián" de las elecciones es la "crónica de una intervención anunciada", alertó el exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Enrique Andrade.

Es un hecho que "el Presidente y el gobierno federal no se pueden asumir como garantes del desahogo de las elecciones (...) no me quisiera imaginar" que el gobierno vuelva a hacerse cargo, advirtió el también exconsejero Marco Antonio Baños.

Si no tuviésemos garantizado un órgano que no depende de los poderes, es imparcial ante los partidos y es autónomo, "estaríamos en un problema severo de regresión democrática", agregó.

En el marco del foro sobre régimen político, organizado por Futuro 21, ambos exfuncionarios se refirieron al escenario nacional, marcado por expresiones del gobierno en contra del instituto y otros organismos autónomos.

En respuesta a las críticas del presidente Andrés Manuel López Obrador al alto costo del INE, Baños reconoció que es factible hacer economías, por ejemplo para dejar de imprimir en costoso papel seguridad la papelería electoral, o para dejar de auditar la tinta indeleble, cuya efectividad está probada.

Se dice que el INE es una estructura cara, "sí lo es, por dos razones: una, por el monto de los recursos de los partidos y que es asignado al INE para que lo transmita a los partidos", pero ante la opinión pública existe el entendido de que son recursos del INE, lo cual no es así.

Y, dos, hay costos elevados porque existen candados que se han construido para dar confianza en las elecciones, que no haya fraudes y existan pisos mínimos de equidad, planteó.

Pero indicó: "Yo no me quisiera imaginar una democracia sin un INE que organice las elecciones, que esas funciones regresen a la Secretaría de Gobernación o que el gobierno determine a qué información debe tener acceso la sociedad y cuáles hechos son violatorios de derechos humanos y cuáles no".

Andrade González, por su parte, consideró preocupante que haya iniciado una estrategia de debilitar al INE.

Las manifestaciones del Presidente buscan "empezar a cuestionar al árbitro y decir: 'Si me sacas tarjeta amarilla, yo ya dije que tú estás del lado del otro equipo y empiezo a cuestionar tus elecciones, a cuestionar la elección'".

En la reciente elección local en Puebla ocurrió eso, dijo, y las consecuencias fueron terribles. En Morena "no están preparados para perder una elección y por eso va a haber cuestionamiento al INE. La idea de todo", dijo, es "centralizar el poder desde Palacio Nacional".