LO: Indicaciones deben seguirse

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López hizo un llamado a seguir atendiendo las recomendaciones de Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud y encargado de la estrategia nacional contra el coronavirus, para mitigar los contagios, luego de que fuera cuestionado por el conductor de noticias Javier Alatorre.

En un video difundido en redes sociales, destacó que la población está acatando las medidas, como quedarse en casa, por lo que le da "10 de calificación"; asimismo, afirmó que el periodista Javier Alatorre se equivocó al pedir ignorar las recomendaciones.

En cuanto al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, cuyo reporte diario de contagios y decesos ha sido cuestionado por algunos gobernadores, recibió el apoyo de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, del titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo y de integrantes del Poder Legislativo.

"Creo que se equivocó mi amigo Javier Alatorre [cuando] llamó a no hacerle caso al doctor Hugo López-Gatell. Creo que fue una actitud no bien pensada, porque Javier es una persona buena. Cometió un error, como cometemos errores todos, además de que hizo uso de su libertad", aseveró el presidente López Obrador en su mensaje.

Cada quien, agregó el presidente , puede expresarse y manifestarse: "No debe haber, de ninguna manera, linchamiento político por alguien que no comparte nuestro punto de vista, incluso que pueda decir algo en estos momentos difíciles que afecte a la colectividad, incluso que pueda ser dañino para los seres humanos. Ésa no es la intención de Javier, pero tiene derecho a manifestarse".