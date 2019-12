Lo más valioso para mí son los migrantes: Solalinde

El padre Alejandro Solaline Guerra, quien se define como una persona feliz, alejada del materialismo y rebelde que combate todo lo que vaya en contra del ser humano, sostiene que los migrantes representan parte de lo más valioso en su vida.

"Lo más valioso para mí son las personas, la gente y obviamente en este momento de mi vida las personas migrantes que han dado un sentido muy especial a mi vida, no las he dejado y nunca las voy a dejar".

El defensor de los derechos humanos plática que a lo largo de su activismo, además de recibir amenazas de muerte en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, hasta estos días, ha sido objeto de acusaciones diversas sin fundamento, incluso le han sacado de contexto declaraciones.

Es el caso de lo que reveló hace unos días a El Faro.net y retomó un semanario mexicano en el que destacan que para él los migrantes son importantes, pero lo es más el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"No, yo no lo dije así, eso está fuera de contexto. Yo dije: los migrantes son muy importantes, pero la prioridad es México. ¿Por qué México? Porque si le va bien a México le va bien a Centroamérica, le va bien a América Latina, le va bien a los migrantes que están aquí, le va bien a los migrantes que están en Estados Unidos, o sea nos va bien a todos".

Solalinde, fundador del Albergue Hermanos en el Camino, que ayuda y asiste a migrantes centro y sudamericanos en Oaxaca, dice que la migración no es un fenómeno sino un acontecimiento en diversas regiones del mundo.

Sobre la actual situación de los migrantes en México a raíz de los amagues del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el presbítero indica que por ahora principalmente los centro y sudamericanos deben aguardar en México, pues no pueden entrar masivamente al país del norte.

"Lo único que van hacer es esperarse un poco ¿verdad? A que cambien las condiciones y después podrán ejercer su derecho a la movilidad. Pero en este momento no es oportuno porque tenemos como mandatario de Estados Unidos una persona desquiciada, una persona desequilibrada.

"Hay que decirlo ¿no? Entonces para qué lo provocamos sabiendo que este hombre tiene el poder del país más poderoso de la Tierra, todavía".

Expresó que actualmente México es un pilar de contención de la política intervencionista, depredadora y abusiva de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque aclaró que no todo el pueblo norteamericano es así, "hay personas extraordinarias, hombres y mujeres blancas, solidarios que han sido con todas las causas justas".

"Pero hay un grupito que siempre ha manejado la política, el proceso electoral y han sido los más ricos, esos que son más ricos son los que menos ética tienen, los que menos corazón, sentimiento y empatía tienen. Y los que más han fastidiado al mundo y a América Latina a través de sus intervenciones, de las guerras, de los abusos comerciales, de todo eso.”

Cárdenas, Icaza, Sicilia…

El padre Alejandro Solalinde reconoció el liderazgo de algunos actores políticos, activistas y defensores de derechos humanos que son críticos de la actual administración, pero dijo que al tener el común denominador de su amor a México deberían sumarse y apoyar la transformación.

Refirió que esos liderazgos son seguidos por mucha gente y cada que se confrontan, incluyéndose él mismo, provocan que miles de personas también choquen, por lo que dijo que si tienen algún asunto personal con el presidente López Obrador lo superen.

"(…) Parece que por ahí alguno de ellos experimenta un odio muy grande contra Andrés Manuel y entonces lo que mueve a hacer esas movilizaciones no es el amor, es el odio contra él (…) llevan a la gente al odio, a la división ahora sí, cuando en la realidad deberíamos todos sentarnos.

"Yo desde aquí vuelvo hacer el llamado que he hecho a mis hermanos, tanto a Emilio Álvarez Icaza, como a Javier Sicilia, como a Julián LeBaron y también ¿por qué no? a Cuauhtémoc Cárdenas ¿no? Porque todos ellos traen cositas personales contra Andrés Manuel, yo los invitaría para que hicieran a un lado todo eso y antepusieran el bien de México", expresó.

Involucrarse en la seguridad

En el terreno de la violencia y la inseguridad, Solalinde observa que falta mucho por hacer -sobre todo por parte de algunos gobernadores- y en este contexto pide incluir en la "excelente coordinación" a la población, pues no basta la buena voluntad.

"Hace falta que acaben de consolidar el proceso de participación. La gente debe participar, sin la gente no se hace nada bien, no se hace nada completo. No, no, necesitamos la cooperación de la gente.

"Para esto la seguridad es un problema tan grande pero donde quiera hay gente, ya todos tenemos celulares y podemos informar, sin que nadie se exponga, anónimamente. Eso es lo que hace falta, que ayudemos todos, que nos pongamos la camiseta de la seguridad, todas, no le quitamos al Estado su responsabilidad, pero nosotros podemos ser informantes de primera clase.”

El sacerdote, férreo crítico de la jerarquía católica, niega temer por su vida pese a las amenazas de muerte que ha recibido y afirma que por él hay Solalinde para rato.

"Yo por mi sí, porque de verdad como muy bien, duermo muy bien... o sea no tengo ninguna enfermedad, no tengo ningún problema de presión arterial, azúcar, triglicéridos, del corazón estoy perfecto, o sea no tengo nada".

Seguir en el activismo

Solalinde Guerra dice que actualmente realiza un proyecto paralelo a la red y trabajo que hace en la protección, asistencia y orientación a los migrantes, pero declina revelar en qué consiste, " algún día, no ahorita, se sabrá todo lo que estoy haciendo".

Por lo pronto dice que acaba de armar un súper equipo en Guadalajara, Jalisco, para trabajar en pro de los migrantes mexicanos que están en retorno, y en apoyo a los refugiados extranjeros que necesitan atención.

"Ya hice un grupo de voluntarios y abrí otro grupo digital, virtual, que me ayudan a mí a los tramites, desde donde están.

"Apadrinan a una o tres personas que tienen que renovar su visa humanitaria, y entonces yo les doy los contactos, y ellos lo están siguiendo para asegurarse que les den sus papeles, desde donde están, no importa si son los Estados Unidos, en donde sea", concluyó el padre.