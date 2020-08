Lo matan a una semana de nombrarlo comandante en CDMX

Durante la madrugada de este lunes un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fue asesinado con más de cinco impactos de arma de fuego mientras circulaba en su vehículo particular sobre el bajo puente que conecta las avenidas Chapultepec y Constituyentes.

Los agresores escaparon sin prisa en un auto compacto, pero se implementó un operativo de búsqueda y fueron detenidos más tarde.

La víctima fue identificada como Cruz Juan Álvarez Giles, quien apenas la semana pasada fue nombrado comandante del sector Morelos, y según las ordenes que recibió, debía "meter orden" en la delincuencia y erradicar la venta de drogas al menudeo en toda esa zona.

Los detenidos e imputados por este homicidio se reservaron su derecho a declarar; sin embargo, no se les encontró el arma homicida y dejaron en claro que ellos no era los responsables.

La FGJ investiga una posible venganza de grupos delictivos que se sintieron afectados por el nombramiento del nuevo comandante.