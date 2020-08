"Lo nuestro es cooperación, no corrupción", dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que por los videos en los que se muestra a su hermano Pío recibir dinero de David León, extitular de Protección Civil, se les debe investigar, pues "un buen juez por su casa empieza", por lo que aseguró que si un familiar de él cometió un delito, deberá ser castigado.

En un video difundido en redes sociales, el Titular del Ejecutivo federal manifestó que los montos económicos en el caso Lozoya fueron corrupción y que "el nuestro es cooperación" y agregó que él vivió durante mucho tiempo —cuando estuvo en la oposición— de la cooperación de sus simpatizantes.

"Nuestro movimiento se hizo con el apoyo del pueblo, pero no es como esto [el caso Lozoya], eso es corrupción, lo nuestro es cooperación. De todas maneras, estoy planteando que se investigue a David León, que es quien le entrega dos sobres con dinero a mi hermano, y que se investigue a mi hermano, porque un buen juez por su casa empieza.

"Si un familiar mío comete un delito, debe ser castigado. Yo también estoy en condiciones de declarar, no es la primera que lo haría, he estado muchas veces denunciando corrupción y he estado también defendiéndome y he salido de la calumnia ileso.

"Es tan fuerte todo [el caso Lozoya] que mis adversarios, pensando que con eso me iban a detener, sacaron videos de mi hermano recibiendo dinero para ayudar a Morena en 2015.

"Cuando se lucha por una causa, pues todos aportamos. Yo viví durante mucho tiempo de la oposición, de la cooperación de mucha gente, había hasta una cuenta en el banco en la que todos depositaban, muchísimos, millones de mexicanos han aportado para este cambio, para erradicar la corrupción", argumentó.

Dijo que es un momento definitorio para limpiar a México de corrupción, por lo que si se hace justicia y se va a fondo en los casos Lozoya y García Luna, el país podría ser ejemplo mundial, pero advirtió que el exdirector de Pemex "no está diciendo todo".

Durante el mensaje mostró una copia de la denuncia de Lozoya ante la Fiscalía General de la República (FGR): "Es fuertísimo, muestra la red de complicidades, componendas, de cómo operaban el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios; nunca se había visto algo así.

"La planta de fertilizantes no se menciona aquí y el señor [Emilio] Lozoya era director de Pemex, pero ya hay, ahora sí, materia para ir al fondo", agregó el Presidente.