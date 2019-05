LO: oposición podrá decidir si me voy en 2021

CIUDAD DE MÉXICO.- Días después de la manifestación en su contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como retrógradas algunas frases que aparecieron en la llamada marcha del silencio del domingo pasado y aseguró que está por aprobarse la reforma constitucional de revocación de mandato y con ella sus opositores podrán decidir -en una consulta en el 2021- si se queda o se va a su rancho en Palenque.

"Por primera vez en la historia de México se va a tener el derecho a la revocación de mandato. En dos años van a tener ellos la oportunidad de decidir -ellos y todo el pueblo de México-, si quieren que continúe o que renuncie a la Presidencia, porque el pueblo pone y el pueblo quita. La gente va a decidir si quieren que me quede aquí o que me vaya allá por Palenque, Chiapas", externó.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario criticó que existe un pensamiento "retrógrada", debido al mensaje de una de las mantas que se usaron en la manifestación del domingo, en la cual decía que quienes habían votado por él hoy Jefe del Ejecutivo no tenían cerebro.

"De qué sirve ir a la iglesia o a los templos si olvidamos los mandamientos: no a la hipocresía, no al racismo y al clasismo. Esa manta, [que tenía grabada la leyenda de que] los que votaron por AMLO no tiene cerebro, no se midieron. Es un pensamiento retrógrada, pero no se dan cuenta: cuando hablo de que la corrupción es una enfermedad, lo primero que se tiene que hacer es eso, aceptar que se está enfermo para poder tratarse", subrayó.

Pasta de Conchos

En otro tema, dijo que la búsqueda de desaparecidos es la prioridad del gobierno, mientras que anunció que se constituirá un comité para el rescate de los cuerpos en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, que quedaron atrapados tras una explosión en 2006.

Sin embargo, ese comité sólo estará conformado por el gobierno federal y los familiares de las víctimas, por lo que dejó fuera al sindicato minero, dirigido por el senador Napoleón Gómez Urrutia, y a la empresa Grupo México, propiedad del empresario Germán Larrea.

Andrés Manuel López Obrador aclaró que no frenará procesos legales pendientes contra los señalados por la tragedia en Pasta de Conchos.