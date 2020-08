Lo que debes de saber sobre el regreso a clases

Faltan solo algunos días para el regreso a clases, aunque en esta ocasión será diferente por la pandemia de coronavirus, que ha causado la muerte de más de 59 mil personas en el país.

El inicio de clases a distancia será el 24 agosto y concluirán el 9 julio 2021, mientras que las inscripciones en educación básica se llevarán a cabo del 16 al 21 de agosto, informó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

Clases a distancia. Hace unos días el secretario dio a conocer los horarios y canales de televisión en los que será transmitida la programación de Aprende en Casa II.

Los contenidos educativos para el ciclo escolar 2020-2021 se transmitirán todos los días entre las 07:30 de la mañana y las 23:00 horas. Habrá repeticiones de los contenidos y no se transmitirán publicidad ni propaganda de ningún tipo: ni comerciales, del gobierno ni de los partidos políticos.

Canales. Habrá 3 canales para educación básica y 2 para media superior.

Para educación básica que comprende preescolar, primaria y secundaria se transmitirán por los siguientes canales 11.2, 5.2, 7.3 y 3.2 a través de Canal Once, Televisa, Tv Azteca, Ingenio Tv e Imagen Televisión.

Para Educación Media Superior se transmitirá en los canales 14.2 y 6.3 canales de Ingenio Tv y Milenio.

Sobre la inscripción de los estudiantes de educación básica, se indica que se realizará de manera inmediata al nivel que corresponda, de manera presencial o en línea. Además señala que la entrega de la totalidad de la documentación se llevará a cabo durante los tres primeros meses del ciclo escolar.

Por otra parte las reinscripciones se realizarán de manera automática al grado que corresponda.

Por primera vez se integra al calendario escolar un día para que los docentes puedan realizar carga administrativa, esto será una semana antes a la entrega de boletas.

Estos días son el 13 de noviembre de 2020, 12 de marzo y 28 de junio de 2021, por lo que los alumnos no asistirán a clases.

Entrega de boletas

Del 24 al 27 de noviembre

Del 23 al 26 de marzo 2021

Del 5 al 8 de julio 2021

El Consejo Técnico Escolar, este se llevará a cabo de forma virtual y será en las siguientes fechas:

*17 al 21 de agosto 2020

*2 de octubre 2020

*11 de diciembre 2020

*7 y 8 de enero 2021

*19 de febrero 2021

*12 de abril 2021

*21 de mayo 2021

*25 de junio 2021

Días de asueto en el Calendario escolar

*16 de septiembre 2020

*2 y 16 de noviembre 2020

*1 de febrero 2021

*15 de marzo 2021

*5 de mayo 2021

Periodos vacacionales

Las vacaciones de fin de año iniciarán el lunes 21 de diciembre y concluirán el 8 de enero. Los estudiantes de educación básica regresarán a clases el lunes 11 de enero.

Mientras que las vacaciones de Semana Santa serán del 29 de marzo al 9 de abril.

¿Cuándo serían las clases presenciales?

El regreso a clases presenciales será cuando el semáforo epidemiológico se encuentre en verde y cumpliendo con las indicaciones de las autoridades sanitarias.

Cuando se reanuden las clases presenciales, "se llevará a cabo una etapa de valoración diagnóstica, y de trabajo docente para resarcir rezagos e insuficiencias en el aprendizaje", dijo el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

Los estudiantes que demuestren "contar con los conocimientos, habilidades y destrezas superiores a los reflejados en la evaluación del ciclo escolar 2019-2020, y ameriten una calificación mayor a la asentada en la boleta de calificaciones o certificado, la maestra o el maestro podrá realizar la rectificación de la calificación al final del periodo de diagnóstico y emitirla nuevamente".