Lo que debes saber antes de subir a una trajinera en Xochimilco

Desde 1987 Xochimilco fue incluido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En ese momento un organismo internacional consideró que el lugar, con sus "redes de canales e islas artificiales constituían un ejemplo excepcional del ingenio de los aztecas" para crear un hábitat en un entorno hostil.

Desafortunadamente este atractivo imperdible se ha convertido, con el paso de los años, en una cantina flotante y un imán para el turismo de masas, pues en ocasiones hay tránsito excesivo de trajineras.

Después de los hechos ocurridos el domingo pasado en el que un joven perdió la vida al caer de una trajinera, la alcaldía de Xochimilco ha informado sobre las próximas medidas de seguridad que tomará para evitar este tipo de accidentes.

Si estás interesado en visitar el destino, existen otros puntos importantes que debes considerar antes de subir a una trajinera:

1. Costos. El Gobierno de la Ciudad de México ya tiene un precio establecido por recorrido en trajinera y no por persona: es de 500 pesos con duración de una hora. Las lanchas colectivas tienen un costo de 30 pesos por persona en un viaje sencillo, el cual consiste en un recorrido del embarcadero de Salitre a Nativitas y viceversa. Puedes consultar precios en la página xochimilco.gob.mx.

2. De manera oficial hay dos modalidades de paseo: el tradicional y el ecológico. En este último se visita la zona de la reserva natural protegida de Xochimilco, así como el lugar donde se realiza el cultivo de las chinampas. Además durante el tour se pueden ver aves migratorias y endémicas de Xochimilco. A diferencia del paseo tradicional, no hay grupos de música norteña ni mariachi; también hay menos trajineras.

3. Una trajinera tiene una capacidad máxima de 20 personas.

4. Cada trajinera tiene un número de placa de autorización visible, revísalo antes de subir.

5. Xochimilco cuenta con 11 embarcaderos de los cuales Nativitas, Zacapa y las Flores Nativitas son los de mayor infraestructura, ya que en esta zona puedes encontrar restaurantes, venta de artesanías y estacionamiento.

6. No se permite unir trajineras ni nadar dentro del canal por medidas de seguridad.

7. Puedes traer tus propios alimentos y bebidas sin costo extra.

8. Quién te lleva. La página Trajineras Xochimilco ofrece ocho tours diferentes, entre ellos: el recorrido básico, el tradicional, el ecológico, el completo y el de la Isla de las Muñecas. También puedes contratar paseos con la agencia The Welcomers, realizados por los propios habitantes de las comunidades.

9. Si tienes alguna queja puedes llamar a los teléfonos de Profeco: 55 68 87 22 - 01 800 46 88 722 o a la Dirección de turismo: 56 76 88 79.

Las nuevas medidas a implementar a partir del 1 de octubre del año en curso

10. Solicitar a los prestadores de servicio dotar de chalecos salvavidas a los usuarios de las trajineras. Si los turistas se niegan deberán firmar una carta responsiva.

11. Los visitantes podrán ingresar tres cervezas por persona o una botella de un litro por trajinera. Se cancelará la venta de micheladas.

12. Los dueños de las trajineras y los remeros deben tomar un curso de capacitación y tendrán que pasar una prueba de antidoping.

13. Se prohíben las bocinas y plantas de luz dentro de las trajineras.