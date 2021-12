Lo que debes saber de dosis de refuerzo para adultos mayores

Hugo López- Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que la dosis aplicada es la de AstraZeneca en todos los casos, independientemente del esquema previo que recibieron las personas.

López-Gatell puntualizó que por ahora "no existe evidencia concluyente para recomendar refuerzos de forma generalizada" y estos deben enfocarse a grupos más vulnerables como personas adultas mayores o personas que padecen enfermedades inmunosupresoras.

¿Con quiénes inicia la vacunación?

Con las personas vacunadas antes de junio de 2021. Si alguien se vacunó después de esta fecha hay que esperar hasta completar seis meses desde la última vacunación.

¿Tengo que registrarme para que me apliquen la dosis de refuerzo?

No se requiere un registro previo y solo se necesita una identificación oficial que permita reconocer la edad.

¿En qué estados inició el refuerzo de la vacunación?

En Chiapas, Ciudad de México, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa y Yucatán. En cada entidad federativa se definirán sedes y fechas.

¿Se pueden combinar las dosis de diferentes farmacéuticas?

Sí. No es otro esquema, es una dosis adicional, según López-Gatell.

Requisitos en Tlalpan

Para 59 mil 992 adultos mayores residentes de la alcaldía de Tlalpan, a quienes en la primera y segunda dosis se les aplicó Sinovac, se habilitan dos sedes: Cencis Marina y Escuela Nacional Preparatoria 5.

Los requisitos para la aplicación de la tercera dosis será que la persona debe acreditar tener 60 años o más, comprobante de domicilio de la alcaldía de Tlalpan y haber completado el esquema de vacunación hace más de 6 meses, antes del 12 de junio de 2021.

Cencis Marina comenzó a operar este martes, mientras que la Escuela Nacional Preparatoria 5 abrirá el miércoles 8 de diciembre, además que los adultos mayores deben acudir de acuerdo a la primera letra de apellido.

Las vacunas en la alcaldía Tlalpan se aplicarán conforme a la letra inicial de su primer apellido y el siguiente calendario: A, martes 7 de diciembre; B, C, miércoles 8 de diciembre; D, E, F, G, jueves 9 de diciembre; H, I, J, K, L, M, viernes 10 de diciembre; N, Ñ, O, P, Q, R, sábado 11 de diciembre; S, T, U, V, W, X, Y, Z, domingo 12 de diciembre.