Lo que debes saber del festival "Six Flags: Christmas in the park"

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Para celebrar el décimo aniversario del festival "Christmas in the Park", Six Flags México prepara un evento con más actividades que en años anteriores, más luces y mucha diversión. Desde 2012, el festival ha recibido a miles que aman los parques de diversiones y la Navidad, y cada año también aumentan el número de luces que iluminan cada rincón de Six Flags México. Para 2022, decorarán con más de 5 millones de luces para crear una sensación de magia y calidez en todo el parque. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber acerca del "Christmas in the Park" 2022.



De qué se trata el "Christmas in the Park"

Además de los juegos mecánicos, Six Flags México contará con spots navideños para que sus visitantes se tomen las selfies que quieran, los cuales tendrán figuras de luces colocadas en lugares estratégicos. Como cada año, montarán atracciones de nieve en donde podrás hacer muñecos, ángeles o aventarte desde una montaña en un trineo, o encontrar pasillos repletos de nieve para crear una experiencia más inmersiva.

Durante esta temporada los juegos de destreza darán regalos con temática navideña: camisetas, vasos, peluches, etc. Si quieres probar comida típica navideña, habrá un menú especial para estas festividades inspirado en las posadas. Y, de postre, habrá fogatas en varios puntos de Six Flags para probar un smore, un sándwich de bombón con chocolate que podrás calentar en el fuego.

Para los niños, en el Castillo de los Sueños se organizarán varias atracciones: armar figuras con bloques de colores, cuartos de slime y un salón de princesas y príncipes para que puedan disfrazarse, peinarse y maquillarse como si fuera un cuento de hadas.

Este año abrirán la casa de Santa Claus para que los peques puedan saludar a Santa y contarle sus más grandes deseos. Por supuesto, tienes que llevarlos a la villa Navideña, donde podrán dejar su carta a los Reyes Magos.



Celebrando 10 años de la Navidad en Six Flags

Para celebrar esta década de "Christmas in the Park", Six Flags México prepara sorpresas para su público que, de momento, se mantienen en secreto hasta que llegue el comienzo del festival.

Pero lo que sabemos, de momento, es que cada atardecer se presentará un espectáculo que acompañará el encendido de luces en todo el parque.



¿Qué habrá en el Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec?

Y el Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec también contará con adornos y villa navideña para celebrar los 10 años.El horario del parque acuático será más flexible: abrirá desde las 9:00 am hasta las 10 pm. Apartir de las 6 pm, comenzará el encendido de luces.



Cuándo empieza el "Christmas in the Park"

El festival navideño dará inicio el próximo viernes 25 de noviembre y concluirá el 15 de enero de 2023. En el caso del Hurricane Harbor Oaxtepec, este empezará el 10 de diciembre y terminará el 8 de enero.

Christmas in the Park no tiene costo adicional: la experiencia de las luces, los spots de fotos y el acceso a la villa navideña es abierta a todos los visitantes que paguen su admisión general. Lo que sí puede tener un costo extra son algunas atracciones como la montaña de nieve. El pago de estas será dentro del parque.

El costo de la admisión general puede variar, así como los días en los que está abierto el parque, por lo que puedes consultar su calendario en sixflags.com.mx Eso sí, sábado 24 y 31 de diciembre no estará abierto el parque.