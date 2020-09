Lo que debes saber sobre el trámite del testamento

Un testamento es clave para cumplir la voluntad sobre el patrimonio que una persona deja al morir.

Principal, especialista en soluciones financieras, recomienda cinco puntos a los que, además de la normativa legal, debes poner atención.

Mantén en orden tus finanzas. No esperes al momento en que tengas que hacer un trámite legal para disfrutar de los beneficios de llevar una vida financiera estable. Auxíliate de instituciones que te ayuden a resguardar tus ahorros y a darle formalidad y estructura al cumplimiento de tus metas.

No sólo se hereda con un testamento. Es uno de los instrumentos más representativos, pero no el único. Existen otros instrumentos, como la cuenta individual Afore, que cuenta con beneficiarios designados. Por lo que será importante que, detrás de tu estrategia de ahorro, cuentes con instrumentos como éste, que te ayuden a definir quién tendría derecho a recibir tus recursos en caso de tu fallecimiento.

No hay una edad. En casi todo México, las personas pueden hacer un testamento a partir de los 16 años. Atender las finanzas personales y dar un buen manejo a nuestros recursos, va de la mano con esto. Recuerda que mientras más pronto comiences a involucrarte y a tomar acciones para tu futuro, mejor será.

Notifica a tus seres queridos. Hablar de finanzas es siempre un tema complejo, más si se hace en un contexto en donde la muerte es el eje rector de la planificación. Es necesario que actúes siempre con transparencia. De este modo, les evitarás sorpresas y les dejarás clara la línea directa de acción y los aspectos que tus seres queridos deben atender, una vez que ya no estés.

Los buenos hábitos también se heredan. Aunque un testamento incluye únicamente aspectos tangibles, no dejes pasar la oportunidad de fomentar los buenos hábitos en tu familia. El ahorro, la planificación y la previsión pueden ser algunos de ellos.

Darle valor a tu voluntad y dejarla libre de problemas está en ti, haz tu testamento y legalízalo.