Lo que se sabe de la intoxicación masiva de alumnos en Chiapas

Uno de los estudiantes de la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, del municipio de Bochil que resultaron intoxicados permanece en terapia intensiva en un hospital del IMSS de Tuxtla, donde fue trasladado la noche del viernes. El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en la clínica de Bochil atendió a 57 adolescentes "con síntomas de intoxicación", pero hasta los primeros de este sábado 56 permanecían bajo vigilancia médica, pero "estables" y uno más fue internado en el Hospital 5 de mayo, en Tuxtla, en "estado delicado".

Con este caso suman tres los casos de estudiantes intoxicados, que han ocurrido en Chiapas, por consumo aparentemente de drogas. El jueves 6 de septiembre, diez adolescentes de la escuela Telesecundaria Número 388, Ricardo Flores Magón, de Tapachula, resultaron intoxicados, sin que se conozca las cusas que provocaron el malestar entre los estudiantes.

Los estudiantes presentaron convulsiones y desmayos, por lo que fueron trasladados hacia el Hospital General de Tapachula. A finales de septiembre, una treintena de estudiantes de la Secundaria Federal Constitución, de Tapachula, resultaron intoxicados por el consumo de drogas. Los estudiantes presentaron náuseas, mareos y desmayos.



Un alumno de 13 años de edad dio positivo a cocaína

En el caso de la Telesecundaria, la Secretaría de Salud envió al Laboratorio Estatal de Salud Pública, muestras para que sean analizadas, con el fin de conocer qué consumieron los estudiantes, pero los resultados no ha sido revelados. Por el caso de Bochil, la Fiscalía de Chiapas informó que durante este sábado se han aplicado 15 pruebas toxicológicas a estudiantes, pero todas han salido negativas al consumo de "sustancias prohibidas".

En poder de este diario, que se tiene una prueba toxicológica realizada en un laboratorio particular de Bochil y este dice que el estudiante de 13 años, resultó positivo en el consumo de cocaína.

Pero el Ministerio Público que abrió una carpeta de investigación por estos hechos, seguirá con las "pruebas toxicológicas" a los estudiantes, como parte de "las investigaciones correspondientes para aclarar estos hechos".

En la Escuela Secundaria Juana de Asbaje, de la zona escolar 015, estudian 450 alumnos, de entre 12 a 16 años de edad. El director del plantel Wenceslao Guenso Velasco, dio a conocer a medios de comunicación que el lunes no habrá clases y ha convocado a los padres de familia a una reunión para analizar el problema y tomar acciones para darle solución.

Dijo que tres alumnos, quienes habrían suministrado la droga amenazaron a sus compañeros, para que no dieran detalles de lo que habían consumido. Este diario llamó al director del plantel, a pero dijo que no podía dar información sobre lo ocurrido.

El maestro explicó que años pasados se ha llevado a cabo la revisión de mochilas, pero los estudiantes "son muy astutos" para introducir alcohol, tabaco y cerveza, que en caso de ser descubiertos en posesión de esas sustancias, podrían ameritar la expulsión del platel.

En la tarde del viernes, al momento que los padres se enteraron de los hechos, llegaron al plantel, para trasladar a sus hijos en autos particulares y del servicio público a la clínica del IMSS. Algunos estudiantes no podían ponerse de pie y tuvieron que ser ingresados cargados hasta el área de urgencias. Debido a que los padres buscan ver la evolución del estado de salud de sus hijos, que los médicos y enfermeras pidieron que abandonaran el área de urgencias, donde varios estudiantes permanecían en camillas o en sillas. Hacia las 23:30 horas, un estudiante tuvo que ser trasladado a Tuxtla, para ser internado en el Hospital 5 de Mayo del IMSS.