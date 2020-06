Lo que se sabe sobre el ataque a Omar García Harfuch

La mañana de este viernes, el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, sufrió un atentado, en el cruce de avenida Paseo de la Reforma y Monte Blanco, colonia Lomas de Chapultepec, en donde resultó con heridas leves y se encuentra fuera de peligro.

Sin embargo, dos elementos del equipo de seguridad del funcionario capitalino fallecieron, así como una mujer que transitaba en su auto por la zona.

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que tras atentado el funcionario está siendo atendido en un hospital y sigue estando al mando de la dependencia.

El atentado se registró cerca de las 06:35 horas, cuando un grupo de sujetos a bordo de una camioneta de 3.5 toneladas interceptaron la unidad donde viajaba el secretario Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

El funcionario tiene tres impactos de bala y varias esquirlas, por lo que fue ingresado al quirófano.

Detenidos y armas

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reporta 12 personas detenidas y que la investigación se mantiene en curso para llegar a los responsables que ordenaron esta agresión y para que se haga justicia.

Las personas tenían en su posesión armas largas tipo Barret y granadas de fragmentación.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó, a través de su cuenta de Twitter, que fue "cobardemente atacado por el CJNG (Cártel Jalisco Nueva Generación)".

García Harfuch señaló que la Nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada y que continuará trabajando.

En tanto, Alfonso Durazo Montaño, titular de Seguridad y Protección Ciudada (SSPC), aseguró que debido a las diversas modalidades y la red de alianzas que tiene el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no sería remoto que pudiera tener presencia en la Ciudad de México.

El secretario aseguró debido a la naturaleza de las investigaciones por estos hechos no se debe de descartar ninguna hipótesis y resaltó que detrás de este atentado se encuentra una organización criminal consolidada.

Resguardan hospital

Elementos de seguridad resguardan el Hospital Médica Sur donde ahora se encuentra internado el titular de la Secretaría de Seguridad capitalina, Omar García Harfuch.

Afuera del hospital, personal del Agrupamiento Fuerza de Tarea Zorros de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México vigilan el acceso al lugar, así como las calles colindantes de la zona.

Deslinde de Grupo Carso

Grupo Carso informó que la camioneta que formó parte del atentado contra el secretario de Seguridad Ciudadana no pertenece a Carso Infraestructura y Construcción (CICSA).

La compañía de Carlos Slim Helú destacó que tampoco ha sufrido el robo de ninguna de sus unidades.

"En su flotilla de vehículos no tiene registrada ninguna unidad que corresponda a las placas del camión utilizado en el atentado", señala la empresa en un comunicado.