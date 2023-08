Lo que se sabe sobre la muerte de la joven mexicana María Fernanda en Berlín

A-AA+

Las autoridades alemanas informaron el sábado del hallazgo del cuerpo de María Fernanda Sánchez Castañeda, una mexicana de 24 años que había desaparecido en Berlín el pasado 22 de julio y cuyo caso había movilizado a ciudadanos de la capital alemana en su búsqueda.



"Autoridades de Alemania informaron del hallazgo de una joven fallecida que corresponde con las características de la mexicana María Fernanda Sánchez; verifican identidad", expuso en un mensaje en redes sociales la cancillería mexicana, tras difundir la policía berlinesa la noticia de su muerte.



La SRE no dio detalles sobre la causa de la muerte de la joven, pero precisó que la Embajada de México en Alemania acompaña a su familia.



En tanto, la Policía de Berlín afirmó que "la persona desaparecida fue encontrada sin vida por un transeúnte en el Canal Teltow en Adlershof", un barrio periférico de la capital alemana.



Además, precisó que "de acuerdo con el conocimiento actual, no se puede asumir ninguna culpa de terceros".



Unas horas más tarde, la familia de la joven, a través de la SRE confirmó la muerte de María Fernanda.



"Con profundo dolor les informamos que el día de hoy, 5 de agosto, la policía de Alemania confirmó que nuestra hija María Fernanda fue encontrada sin vida", señalaron los familiares en un comunicado.



Asimismo, agradecieron el apoyo y la solidaridad y pidieron respeto a la memoria de la estudiante mexicana, a su duelo y privacidad. "Agradecemos su discreción y comprensión", apuntaron.



La noticia del fallecimiento de la joven se conoció unas pocas horas después del acto de apoyo a la familia que tuvo lugar ante la embajada en México en Berlín, en que participaron decenas de ciudadanos, mayoritariamente de origen mexicano y acompañantes berlineses.



Acudieron asimismo los padres de María Fernanda, Javier Sánchez y Carolina Castañeda, se habían desplazado a la capital alemana para seguir sobre el terreno los operativos de su búsqueda.



Los participantes acudieron vestidos de blanco y depositaron velas ante la delegación diplomática, mientras depositaban mensajes de apoyo y esperanza en que fuera hallada con vida.



Su desaparición había movilizado a voluntarios y amigos de la joven, que colgaron por estaciones del metro, trenes y postes de señalización carteles con su foto y datos pidiendo información sobre su paradero.



Tanto la televisión pública regional berlinesa RBB como otros medios de la capital alemana dieron reiteradamente información del caso, así como del acto ante la embajada y movilización en busca de la joven.



Desde su país de origen, la canciller mexicana, Alicia Bárcena, reiteró el acompañamiento "con respeto y solidaridad" a la familia y afirmó que la SRE dará "puntual seguimiento a la investigación de lo ocurrido. Nuestro más sentido pésame", señaló la funcionaria en redes sociales.



La búsqueda de María Fernanda comenzó dcespues de que sus familiares dejarán de saber de ella tras una última comunicación con ellos la noche del 22 de julio.



De acuerdo con la familia, tras no tener contacto con ella, pidieron a los responsables de la residencia de estudiantes donde se hospedaba que acudieran a la habitación, fue entonces que encontraron su teléfono móvil sobre la cama y la puerta que daba al patio interior abierta.



María Fernanda Sánchez llevaba apenas unos meses en Berlín y vivía en una residencia de estudiantes del distrito de Treptow, en la parte este de la capital.



La última vez que fue vista por sus compañeros de estudios llevaba una camiseta amarilla y unos pantalones con lunares, según la descripción de los carteles repartidos por la ciudad, con dos fotos de la mujer y datos sobre complexión física --era menuda, con 1,53 metros de altura y 48 kilos-.



El caso conmocionó a la población alemana y mexicana, que se unieron para ayudar en la búsqueda de la estudiante.



Incluso el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que buscaría ayuda de su homólogo alemán, Frank-Walter Steinmeier; mientras que la cancillería mexicana informó el lunes que estaba gestionando la colaboración de la Interpol en el caso y que se había reunido con la Policía berlinesa para coordinar la búsqueda