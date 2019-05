Localizan 11 cuerpos en fosa clandestina en Guasave, Sinaloa

El hallazgo de los restos de once cuerpos humanos, presuntamente dos de mujeres, en unas fosas clandestinas localizadas en el bordo de un dren en la sindicatura de la Brecha, Guasave, reflejan un problema grave de violencia en varios puntos del país, dijo la alcaldesa Aurelia Leal López.

Señaló que tiene conocimiento que peritos de la Fiscalía General del Estado ya intervinieron en la recolección de los cuerpos extraídos de las fosas descubiertas por un nuevo colectivo de rastreadoras, a fin de iniciar los trabajos de genética forense para su identificación.

La presidenta municipal apuntó que se les brindará todo tipo de ayuda e incluso de maquinaria a las rastreadoras que han contribuido a rescatar estos restos humanos que fueron sepultados en forma clandestina.

Comentó que sin pretender eludir su responsabilidad, estos hallazgos no son sólo privativos de su municipio, puesto que este fenómeno se ha presentado en otros lugares del estado y del país.

Leal López manifestó que conoce que el miércoles pasado, miembros de un nuevo colectivo, con apoyo de rastreadoras del Fuerte, abrieron varias fosas en el bordo de un dren hidráulico, muy cerca de la comunidad de Casa Blanca, sindicatura de la Brecha.

Mirna Nereyda Medina Quiñonez, fundadora del grupo de rastreadoras del municipio del Fuerte, dio a conocer que por medio de datos anónimos, se logró ubicar el lugar donde había escombros y acumulación de basura, presuntamente colocada en forma intencional.

En base a los datos obtenidos por familiares de Guasave que han reportado la desaparición de sus seres queridos, se les brindó apoyo para la formación de un nuevo colectivo que les permita trabajar en la búsqueda de personas que no están localizables.

Durante las dos primeras semanas del mes de marzo pasado, en las zonas de Miravalle y Santa Fe, en la ciudad de Mazatlán, miembros de dos colectivos de rastreadoras trabajaron por varios días hasta rescatar un total de 23 cuerpos sepultados en forma clandestina.

En el mismo mes de marzo, en el predio conocido como la Cantera, en el municipio de Ahome, rastreadoras, en una primera incursión, descubrieron las osamentas de un total de cinco personas, en fosas clandestinas, abiertas, cerca de un árbol.

Un primer hallazgo de tres cuerpos se produjo durante el transcurso de la mañana y por la tarde, las rastreadoras, descubrieron dos más, para sumar cinco víctimas.