Localizan a joven a quien se llevaron por videojuego "Free Fire"

OAXACA, Oax., febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), en conjunto con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), localizaron a una joven mayor de edad reportada como "No Localizada", quien fue llevada por un hombre a quien conoció mediante un videojuego en línea.

La localización de la joven, detalló la fiscalía, sucedió en menos de 24 horas después de recibir la denuncia, gracias a que activó los protocolos de búsqueda inmediata e individualizada. "De las investigaciones realizadas y de los trabajos de inteligencia, se determinó que a través del videojuego denominado 'Free Fire', conoció a una persona del sexo masculino con quien estuvo en contacto por un tiempo prolongado; tras ganar la confianza de la víctima, esta persona viajó a Oaxaca y la convenció de que ambos se fueran a otro Estado".

Al tener conocimiento de esta situación, la FGEO entabló una estrecha coordinación con las Fiscalías del Estado de México y la de Puebla, para realizar las labores de localización de la persona desaparecida, dando en todo momento participación a la familia para intervenir en las acciones de búsqueda conforme al protocolo homologado de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Los familiares de la joven reportaron que no conocían su paradero desde el 21 de febrero pasado, y fue durante la tarde del 22 cuando las autoridades la localizaron, gracias a las labores de inteligencia de la Unidad de Búsqueda de Personas No Localizadas y la coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La mujer fue resguardada en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, para garantizar su seguridad, continuar con las investigaciones correspondientes y restituirla con su familia, explicó la FGEO.