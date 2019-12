Localizan a Karen Espíndola; "No llegó en las mejores condiciones", dice su hermano (VIDEO)

Después de 14 horas Laura Karen Espíndola, joven que desapareciera a las afueras del metro General Anaya, fue ubicada y se encuentra en su domicilio, según reportaron fuentes policiacas.

De acuerdo con fuentes consultadas, la joven regresó a su casa sola por lo que se espera que las autoridades capitalinas amplíen la información al respecto.

Luego de la presión a través de redes sociales, policías capitalinos implementaron un cerco virtual para dar con su paradero así como con el vehículo con cromática de taxi.

En redes sociales, Daniel Espíndola, hermano Laura Karen, quien fue reportada como desaparecida tras subir a un taxi afuera del metro General Anaya, informó que su familiar fue localizada.

"Muchas gracias a todos por el apoyo, Karen Espíndola, mi hermana ya está en casa. No llegó en las mejores condiciones pero seguirán las investigaciones. En verdad no le deseo este sentimiento a nadie", se lee en su mensaje de redes.

--Alertó por mensaje

Laura Karen desapareció, luego de que ayer martes tomó un taxi en Tlalpan, a la altura de General Anaya, según denuncian sus familiares en redes sociales.

La última conexión de la joven de 27 años, quien mide 1.65-1.70, viste leggins negros y es madre de tres niños, fue ayer a las 21:00 horas, cuando envió un mensaje a su mamá.

"Mami, este señor se ve bien sospechoso y grosero", escribió Laura Karen a su madre, quien le pidió que se bajara, tomará otro taxi y le mandara su ubicación. Sin embargo, esto ya no sucedió.

Daniel, el hermano de Laura Karen, pide a la ciudadanía su apoyo para encontrar a su hermana.

"Cuanta impotencia comprimida estoy sintiendo. 3:00 am y mi hermana sigue desaparecida. Confío en Dios", escribió Daniel apenas hace unas horas. Tras las publicaciones de el "hashtag" "#TeBuscamosKaren" se volvió "trending topic" en Twitter.

Al respecto, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo: "Acerca del suceso ocurrido el día de ayer en la noche en las inmediaciones del metro General Anaya informo que me encuentro muy pendiente y atenta. Estamos cuidando y aplicando todos los protocolos para estos casos, de forma responsable. Estaremos informando".

Muchas gracias a todos por el apoyo, Karen Espíndola, mi hermana ya está en casa. No llegó en las mejores condiciones pero seguirán las investigaciones. En verdad no le deseo este sentimiento a nadie. #TeBuscamosKaren — Espíndola (@DanielEspndola2) December 4, 2019

En relación al reporte de la desaparición de una mujer al exterior del metro #GeneralAnaya, la #SSC informa que esta persona ya se encuentra en su domicilio a salvo. #KarenEspindola — SSC CDMX (@SSP_CDMX) December 4, 2019

Se reencuentra con familiares

En un video, en poder de EL UNIVERSAL, se observa que Laura Karen se reúne con sus familiares mientras es acompañada de policías de investigación de la Procuraduría capitalina.

En la grabación se observa que la joven viste la misma ropa que llevaba cuando desapareció.