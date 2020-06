Localizan a ocho personas secuestradas en Chapala, Jalisco

Después de que unas 300 personas se manifestaran la mañana de este lunes frente al ayuntamiento de Chapala para denunciar una oleada de desapariciones en ese municipio, la Fiscalía de Jalisco localizó una finca donde permanecían privadas de su libertad ocho personas, entre las que están tres jóvenes reportados como desaparecidos la semana pasada.

Durante la manifestación, las familias denunciaron que en los últimos dos años han desaparecido al menos 100 personas, que son grupos armados quienes se las llevan, que en lo que va del año van 38 desapariciones y que en la última semana se llevaron a 8 personas.

Los manifestantes caminaron en silencio con playeras blancas y fotos de las personas a las que buscan, tomaron la avenida principal y al llegar frente a la presidencia se recostaron en el piso en forma de protesta simbólica.

La marcha fue convocada por las familias de Griselda Gutiérrez y Adán Martínez, quienes fueron privados de la libertad por un grupo armado el pasado 9 de junio en Santa Cruz de la Soledad, en Chapala.

También acompañó la protesta la familia de Wenceslao Mendoza, un joven que trabaja como chofer de Uber y que despareció el 10 de junio en Ajijic.

Tras la manifestación, autoridades municipales y estatales entablaron un diálogo con los asistentes y durante la conversación –según los familiares de las personas desparecidas– el presidente municipal, Moisés Anaya, reconoció que el problema lo había rebasado.

No obstante, horas más tarde el gobierno de Jalisco convocó a una rueda de prensa en la que la fiscal especial para personas desaparecidas, Blanca Trujillo, negó que hubiera una "oleada" de desapariciones en la región de Chapala.

Además indicó que sólo se tenían tres denuncias registradas durante la última semana y consideró que se trataba de parámetros normales de desaparición para ese municipio:

"No está siendo un delito recurrente o con un índice delictivo desfasado o alto de acuerdo a los parámetros que se han venido manejando en el municipio; tomando en consideración la cifra que acabo de mencionar, que son tres personas en la semana, realmente no es una cifra que esté fuera de los parámetros normales".

Minutos después de la conferencia de prensa, la Fiscalía del estado emitió un escueto boletín en el que informó sobre un operativo en el que se rescató a ocho personas privadas de su libertad en Chapala, entre quienes están Griselda, Adán y Wenceslao.

"De manera preliminar también se informa que en el interior de la finca fueron localizadas otras cinco personas privadas de la libertad, quienes al igual que los tres primeros se encuentran en buenas condiciones de salud y de las cuales no se contaba con denuncia de desaparición en la fiscalía", señala el boletín.

Por la noche, el fiscal general, Gerardo Octavio Solís Gómez, indicó que por este hecho hay dos hombres y una mujer detenidos y a disposición del Ministerio Público para determinar su relación con los hechos.

Indicó que en la finca localizada se encontraron armas y vehículos con los que se presume que se cometían las privaciones ilegales de la libertad y afirmó que éstas tienen relación con la venta de drogas.