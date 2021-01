Localizan en Chiapas a hermanos que escaparon de refugio de Coahuila

La Comisión Estatal de Búsqueda de la Fiscalía General de Coahuila (FGC), en colaboración con la Fiscalía General de Chiapas (FGCH), logró ubicar sanos y salvos a Emiliano y David, los dos hermanitos de 12 y 13 años de edad, que escaparon de un Centro de Asistencia Social en Monclova.

El martes 12 de enero pasado ambos pequeños pedían limosna en un céntrico crucero de esa ciudad, ubicada en la zona centro del estado, y fueron asegurados por elementos de la Policía Municipal.

Los dos quedaron a disposición de la Procuraduría para Niñas Niños y la Familia (PRONNIF), que los resguardó en un refugio, mientras localizaban a su familia.

Dos días después el jueves 14 los chiquillos burlaron la vigilancia y escaparon del lugar. La PGJ, a través de la Fiscalía para Desaparecidos, emitió la alerta Amber, que desplegó un operativo para su búsqueda.

Este lunes la PRONNIF informó que gracias a la colaboración entre las autoridades estatales y la Fiscalía General del Estado de Chiapas, los dos adolescentes fueron localizados en dicha entidad sureña.

Dijo que cuando se evadieron contactaron a las personas con quienes estaban en Monclova, que no son sus parientes, quienes los regresaron a su pueblo en Chiapas.

Sus homólogos de Chiapas constataron que Emiliano y David se encuentran sanos y salvos en casa, con su familia. "Las autoridades de Chiapas darán seguimiento a la situación familiar de los adolescentes en referencia", aseguró la PRONNIF.

Sin embargo la Procuraduría Infantil no reveló porque huyeron de su hogar, cómo y con quien.

La FGE tampoco dijo si abrió una carpeta de investigación, para deslindar o fincar responsabilidades, en caso de la comisión de algún delito.

Únicamente se supo que su tío Esteban fue el que los regresó a su hogar, pero no quién los puso a pedir limosna (práctica prohibida en Coahuila).

Se desconoce si fue mendicidad forzada, si lo hicieron por iniciativa propia o si pudiera tratarse de un caso de trata de personas.