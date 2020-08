Localizan fosa con al menos 22 cuerpos en Tecomán

Desde el pasado 6 de agosto la Fiscalía de Colima trabaja en el rescate de cuerpos en varias fosas clandestinas localizadas en un predio del municipio de Tecomán; aunque la dependencia estatal no ha dado información sobre cuántos cuerpos han sido encontrados hasta ahora, trascendió que al menos van 22.

"Se logró la ubicación de fosas clandestinas en un predio cercano a la carretera que conduce a Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán, en las que se encontraron restos humanos (...).

"La Fiscalía General del Estado a través de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas continúa realizando los trabajos de exhumación y el procesamiento del lugar, por ello no es posible conocer en este momento el número de fosas ni de indicios encontrados. La información se dará a conocer cuando estos concluyan", señaló la dependencia en un comunicado.

Por su parte, la Red Estatal de Desaparecidos, indicó que se logró dar con el predio gracias a una denuncia anónima.

Los trabajos de excavación continúan en el predio, pero la comisionada estatal de búsqueda de personas, Rosa Evelia Pérez, no se ha presentado en el sitio, por lo que la Red le envió una carta para solicitar que asista, pues entre sus obligaciones está coordinar las búsquedas y mantener contacto con los familiares de los desaparecidos.

En la misiva, de la que se envió copia al gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, y a la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Karla Quintana, también se solicita que Evelia Pérez informe sobre los avances del programa de búsqueda en el estado y de la estructura orgánica de la comisión y el perfil de sus integrantes.