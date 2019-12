Localizan muerta a una de las 3 mujeres desaparecidas en Tamaulipas

El cuerpo de Velma Vázquez, reportada como desaparecida en esta ciudad, fue encontrado en un terreno baldío de la colonia Casa Bella, con visibles muestras de agresión.

Velma, había sido reportada como desaparecida el 30 de Noviembre luego de que aproximadamente a las 13:00 horas, salió de su domicilio con rumbo a la zona centro.

Su esposo denunció por redes sociales la desaparición de su esposa de 35 años de edad.

La tarde del miércoles, el cuerpo de una mujer fue encontrado desnudo, en un predio ubicado en las calles Bella Vistany Guamuchil de la colonia Casa Bella.

Elementos de la Policía Federal y Estatal, acudieron a un llamado recibido en el Centro de Control y Comando (C4).

El llamado, que se realizó de manera anónima, informaba que el cuerpo de la mujer se encontraba muy cerca de la Secundaria número 7.

Al llegar al lugar, encontraron el cuerpo sin vida, desnudo y con el rostro muy lastimado, al parecer por golpes.

Por las condiciones en que se encontraba el cuerpo no fue posible identificarla de forma inmediata y no fue sino hasta hoy cuando se reveló la identidad de la mujer asesinada.

En redes sociales, el esposo de la víctima agradeció a todas las personas que estuvieron atentas y que brindaron información sobre el paradero de su esposa.

"Gracias por haber compartido la fotografía de mi mujer, el día de hoy dimos con su cuerpo y ya no está con nosotros. Nuevamente gracias, sus bendiciones fueron y serán bienvenidas", comenta quien dice ser su esposo.

Pide además, que las mujeres se mantengan alertas.

"Y a aquellas personas que llegaron a hacer un mal comentario, de todo corazón no se los deseo. Mujeres cuídense y estén alertas, cuiden a los niños", concluye en escrito publicado en la página de Facebook, Red de Emergencias Reynosa.