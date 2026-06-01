Localizan narcotúnel en vivienda de Tijuana

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Ciudad de México.- Autoridades federales localizaron en Tijuana, Baja California un túnel con una longitud aproximada de 265 metros y 6.30 metros de profundidad, además de infraestructura operativa que comprende iluminación y ventilación, así como la adaptación de un mecanismo electrónico deslizante en ambos sentidos de México a Estados Unidos.

Los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, como parte de la indagatoria radicada con el Ministerio Público Federal (MPF) de la Fiscalía Federal en Baja California, ejecutaron un cateo en un domicilio en la colonia Nueva Tijuana, por la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y a la Ley General de Salud.

Los uniformados acudieron al inmueble y se percataron que posiblemente funcionaba como centro de almacenamiento, logística y tráfico de armas, explosivos y sustancias ilícitas, luego de localizar cartuchos, posible metanfetamina, marihuana. También teléfonos celulares y documentación diversa.

De acuerdo con las investigaciones, el túnel probablemente conecta con una calle conocida en San Diego, California.

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