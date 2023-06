Localizan sin vida a Jesús González, dirigente del PVEM en Copala

A-AA+

CHILPANCINGO. Gro., junio 29 (EL UNIVERSAL).- El dirigente del Partido Verde Ecologista de México ( PVEM) en el municipio de Copala, en la Costa Chica de Guerrero, Jesús González Ríos, fue hallado muerto, con señas de torturas, la mañana de este jueves cerca de la Laguna de Chautengo, en el municipio vecino de Florencio Villarreal, tras casi 24 horas de que fue privado de su libertad.

De acuerdo al reporte de la Fiscalía General del Estado (FGE) alrededor de las 9 de la mañana en un camino rumbo de la Laguna de Chautengo fue hallado el cadáver de González Ríos.

El cadáver, según el reporte, tenía señas de haber sido torturado.

El mediodía del miércoles, un grupo armado bajó a González Ríos de su automóvil en la cabecera municipal de Copala.

Tras la desaparición, familiares y amigos de González Ríos bloquearon la carretera federal Acapulco-Pinotepa, en Oaxaca, para exigir a las autoridades implementaran una operación de búsqueda.

Por la noche, en redes sociales circuló un video donde González Ríos denunció que el primero de mayo fue amenazado por la alcaldesa de Cópala, Guadalupe García Villalva, para que no compitiera por la alcaldía en 2024.

"Desde el 1 de mayo un grupo armado me está amenazando de muerte y me piden que me haga un lado y que no participe en la política para que la presidenta municipal de Copala, Guadalupe García Villalba, pueda poner a sus allegados", dijo González Ríos en un video que grabó y que dijo que se difundiera si algo le pasaba.

El dirigente estatal del PVEM, Alejandro Carabias, condenó el asesinato de su compañero y exigió al gobierno de la morenista Evelyn Salgado Pineda que investigue el crimen y no quede en la impunidad.

Además, exigió garantías para las personas que "a hacen política" en Guerrero.