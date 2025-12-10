Logra SAT recaudación récord de $4.9 billones

CIUDAD DE MÉXICO.- De enero a noviembre de 2025, la recaudación de impuestos alcanzó un monto de 4 billones 905 mil 415 millones de pesos, un aumento de 4.6% respecto a igual periodo de 2024, al restar la inflación.

Esto representó un récord y contribuyó a que los ingresos totales del gobierno federal superen 102.3% a lo autorizado por el Congreso de la Unión, destacó el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Para todo el presente ejercicio se tiene programado captar 5.2 billones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación aprobada por el Congreso de la Unión.

Los ingresos con el mayor incremento fueron por el Impuesto Sobre la Renta (ISR), con 5.1% al acumular por esa vía 2 billones 652 mil 597 millones de pesos durante los primeros 11 meses del año.

Según el SAT eso significó que entraron 222 mil 532 millones de pesos más sobre lo que pagaron empresas y contribuyentes de enero a noviembre de 2024 por el ISR.

Se espera que por ISR haya recursos por 3 billones de pesos en todo el año.

En segundo lugar, sobresalió el incremento en lo recaudado por el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS), con 4.4%.

Se obtuvieron 617 mil 787 millones de pesos al cierre de noviembre pasado.