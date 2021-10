Logros que destaca director de Pemex "son una vil mentira", dice la oposición

Las bancadas de oposición del PRI, PAN, PRD y MC aseguraron que Petróleo Mexicanos va en picada, pues cada vez se producen menos barriles, y aseguraron que los logros que ha destacado el gobierno federal en la materia, son "una vil mentira".

Lo anterior durante la comparecencia del titular de Pemex, Octavio Romero Oropeza, quien previamente afirmó que en dos años y nueve meses de la actual administración, ya se alcanzó una producción real de 273 mil barriles de petróleo diarios, es decir, casi 10 veces más que la producción de los privados con los 107 contratos que se otorgaron con la reforma energética.

"Pemex al día de hoy va en picada, hace cinco días se rompió el piso de la producción de barriles diarios, al caer por debajo de los 1.6 millones de barriles diarios diferente a la meta que ustedes mismos proyectaron en 2.7 millones de barriles, lo que no lograron ni lograrán. Nos queda claro que su discurso es mentira, todo lo que usted acaba de decir aquí es una vil mentira producto de su cinismo", reclamó la diputada del PAN, María Josefina Gamboa.

Acompañada de sus compañeros de bancada, quienes sostuvieron pancartas con las leyendas "Octavio Romero, agrónomo sin experiencia" y "Pemex perdió en 2020, 480 mil millones, equivalente a 1 billón 202 millones 415 mil 500 vacunas Pfizer", criticó al funcionario federal por presuntamente no tener credenciales para el cargo.

"La administración de Pemex es un ejemplo de la ineficiencia e ineptitud con la que se desarrolla en esta administración, misma que dice ser la panacea para la eliminación de la corrupción, pero no hay peor corrupción que el cinismo de ocupar un cargo para el que no se tienen las credenciales necesarias, y esto lo podemos señalar desde el titular de la dependencia que hoy comparece", indicó.

Lorena Piñón Rivera, del PRI, pidió a Romero Oropeza reconocer que Pemex va en picada, pues "es claro que la situación que transita Pemex es delicada".

"Tan solo en 2019 perdió 347 mil 926 millones de pesos, y en 2020 las pérdidas fueron de 38% más para ubicarse en 480 mil 966 millones de pesos", apuntó.

En defensa del secretario, Gerardo Fernández Noroña, del PT, acusó a los opositores de seguir defendiendo a los privados para obtener beneficios particulares.

"De qué están hechos que odian las empresas públicas nacionales, de qué está hechos que están en contra del interés del pueblo y de la patria, cómo pueden venir a denostar en tribuna permanentemente a quien está sacando a la patria adelante y a quien sirve con honestidad, con entrega, con compromiso", cuestionó.

Mientras que Rosendo Medina (Morena), dijo que con la reforma energética de Peña Nieto, "una reforma constitucional neoliberal y antipatriota", se dedicaron a debilitar, saquear y endeudar a Petróleos Mexicanos. Agregó que la lucha de Pemex y de este gobierno, "se ha centrado en salvaguardar el patrimonio de todos los mexicanos y la consolidación de la soberanía energética".

José Mauro Garza Marín de Movimiento Ciudadano (MC) reconoció que este gobierno se ha centrado en fortalecer a Pemex, pero advirtió que esa es una lucha perdida a mediano y largo plazo.

"Es evidente que Pemex ya no será la palanca para el desarrollo nacional, seguir apostando por esta vía es seguir perdiendo recursos y seguir perdiendo tiempo, mientras que el mundo avanza en el desarrollo de energías eficientes y limpias aquí seguimos apostando al petróleo, cuando sabemos que es un recurso finito y no renovable, una apuesta que ya fracasó", concluyó.