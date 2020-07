López- Gatell recula; estados piden aclarar "culpas"

Buscar culpables por la epidemia de Covid-19 en México es poco útil, afirmó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell; además pidió a la sociedad mantener una actitud de corresponsabilidad ante el virus.

"Las sociedades tienden a buscar culpables y esto es poco productivo. ¿Quién es culpable de esto? Nadie en particular. No tiene sentido pensar que hay una persona, dos, o siete. No [las] hay", expresó.

El funcionario declaró lo anterior luego de que el pasado viernes señalara a los estados como responsables de algunos rebrotes por las medidas de desconfinamiento e inconsistencias en la información que reportan al semáforo epidemiológico, lo que generó reclamos de algunas autoridades estatales.

Sin embargo, el funcionario aprovechó para llamar a la sociedad a mantener la "unidad" y no ver a las autoridades federales y locales como los únicos responsables del manejo de la epidemia, puesto que existe una corresponsabilidad entre todos los mexicanos.

No es útil, indicó López-Gatell, caer en un reduccionismo de buscar a un culpable o de generar confrontación, y dijo que debe reconocerse la labor que han realizado todas las autoridades del país, entre ellas la de los estados.

"No vea a su gobierno estatal o municipal como responsable único de lo que a usted le ocurre, [se trata de] que cada uno tome cartas en el asunto, porque esto va para un tiempo largo, largo en México.

"Si nos concentramos en culpar a otro, perdemos de vista que podemos ser nosotros. El llamado es a que todos hagan conciencia de que la epidemia sigue", expuso.

Desde Palacio Nacional, el subsecretario de Salud enfatizó que el virus SARS-CoV-2 permanecerá en el mundo por lo menos dos o tres años, por lo que le pidió a la población que implemente las medidas de higiene necesarias, que mitiguen los contagios, y reiteró el llamado a la unidad nacional.

En cuanto al panorama nacional, dio a conocer que México llegó a los 295 mil 268 casos positivos de Covid-19 -6 mil 94 más que el día anterior-, así como 34 mil 730 defunciones, un incremento de 539 con respecto a la fecha anterior.

Con estas cifras, México superó la cifra de homicidios dolosos ocurridos en 2019, reconocido como el año más violento del país y en el cual se registraron 34 mil 608 asesinatos, según los registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Dijo que hay 36 mil 603 defunciones estimadas y 332 mil 929 casos confirmados estimados, mientras que la epidemia activa se conforma por 30 mil 682 pacientes.

El número de mexicanos que se han recuperado del nuevo coronavirus es 180 mil 852, de los cerca de 300 mil casos positivos.

Asimismo, precisó que en todo el país existen 30 mil 107 camas generales para atender Covid-19; 16 mil 533 están disponibles y 13 mil 574 ocupadas, por lo que la ocupación a nivel nacional es de 45%.

Detalló que hay un total de 9 mil 828 camas de cuidados intensivos o que cuentan con ventilador mecánico para soporte respiratorio, de las que 6 mil 61 están disponibles y 3 mil 767 ocupadas.

En este sentido, el subsecretario señaló que desde febrero inició la reconversión hospitalaria de las 32 entidades federativas para poder hacer frente a la epidemia; sin embargo, uno de los factores limitantes ha sido el déficit de personal médico que padece el país.

"Hay carencia de personal de salud en México; 240 mil médicos, enfermeras le faltan [al país], por eso emprendimos acciones y aprovechamos para echar a andar un proceso de reclutamiento y entrenamiento para personal de salud. Hasta ahora llevamos cerca de 150 mil contrataciones", aseveró.

Piden aclarar "culpas"

Un día después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, culpara a los estados por los rebrotes de Covid-19 en el país, el funcionario dio un giro a sus declaraciones y afirmó: "¿Quién es culpable de esto? Nadie en particular (...) No hay personas responsables", dijo en su conferencia de la noche de este sábado.

Pese a ello, los gobernadores del PAN e incluso algunos de Morena reclamaron las afirmaciones del subsecretario.

Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) informaron que pidieron una reunión urgente con el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, para aclarar las afirmaciones del funcionario a su cargo.

Por su parte, el mandatario de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), aseguró que su administración entrega información hasta tres veces al día.

Afirmó que la noche del viernes tuvo que hablar con López-Gatell por cifras que no coincidían.

Sobre el tema, el secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, dijo que "la realidad de la que habla el subsecretario de Salud es teórica, puesto que ni siquiera conoce el impacto de la pandemia de coronavirus, pero si quiere ver lo que pasa realmente, queremos que venga a reunirse".

A su vez, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no se aceleró la reapertura de actividades al implementar el semáforo naranja en la capital. Sin embargo, aclaró que todavía tendrá que evaluarse el impacto de esta medida.

Estados rechazan culpabilidad por rebrotes



Gobernadores de Acción Nacional y algunos de Morena reclamaron este sábado las afirmaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, quien culpó a los estados del rebrote de la pandemia de coronavirus esta semana, ya que hay inconsistencias en la información que los estados dan para la elaboración del semáforo de alerta epidemiológica.

Los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan) informaron que pidieron una reunión urgente con el secretario de Salud federal, Jorge Alcocer, a fin de aclarar las afirmaciones de López-Gatell.

En un mensaje a través de su cuenta de Twitter, los mandatarios panistas señalaron: "A propósito de las declaraciones hechas ayer por el subsecretario @HLGatell, hemos solicitado una reunión urgente con el titular de la @SSalud_mx, #JorgeAlcocer, para hacer las aclaraciones pertinentes".

Este viernes, luego de que el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para Emergencias Sanitarias, Mike Ryan, considerara que muchos países, entre ellos México, iniciaron el desconfinamiento a pesar de tener una intensa transmisión de Covid-19, Hugo López-Gatell enfatizó que en todo momento se habló del riesgo de rebrotes como consecuencia de la reanudación de actividades.

Por su parte, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández (Morena), aseguró que su administración entrega a la Secretaría de Salud información sobre la evolución del Covid-19 hasta tres veces al día, cumpliendo con la actualización de cifras.

No obstante, reconoció diferencias con el informe que ha emitido Hugo López-Gatell sobre la disponibilidad de camas.

En entrevista, refirió que la noche del viernes tuvo que hablar vía telefónica con el subsecretario de Salud debido a que las cifras y porcentajes de disponibilidad de camas de hospitalización no coincidían: la autoridad federal hablaba de 14% y el estado tenía 25%.

Acerca de la falta de información a la que aduce el subsecretario de salud y del cambio de semáforo, López Hernández afirmó que esta entidad ha seguido todas las indicaciones emitidas por el gobierno federal, y aseveró que se informa puntualmente la evolución del virus.

De igual manera, las autoridades estatales de salud expresaron su descontento hacia lo expresado por el funcionario.

La secretaria de Salud de la entidad de San Luis Potosí, Mónica Liliana Rangel, recalcó que siempre ha entregado en tiempo y forma la información que solicitan las plataformas nacionales.

Por otro lado, el secretario de Gobierno de Coahuila, José María Fraustro Siller, dijo que "la realidad de la que habla Hugo López Gatell es teórica, pues ni siquiera conoce el impacto de la pandemia de coronavirus, pero si quiere ver lo que pasa realmente, [lo llamamos a] que venga a reunirse con los gobernadores y secretarios de Salud.

"Que él escoja si visita Coahuila, Tamaulipas, Nuevo León o Durango, porque es urgente que conozca la realidad, que no es la misma que le pintan a través de estadísticas de contagiados y muertos", enfatizó.

Incluso el expresidente Felipe Calderón criticó la postura del gobierno federal, ya que, señaló, "en lugar de que reconozca los errores asociados a la falta de pruebas, una reapertura anticipada y el mal ejemplo de sus autoridades, ahora culpan a los estados" de los rebrotes y aumentos en los contagios.

"Esto dice la @NoticiasONU [cita noticia de que México es el quinto país con más muertes por coronavirus]. Sin embargo, en lugar de reconocer los errores asociados a la falta de pruebas, reapertura precipitada y mal ejemplo de las autoridades (que no usan tapabocas y se van de gira, por ejemplo), ahora quieren culpar a los Estados", escribió Calderón.