López Austin, desdeñado por la Presidencia

El sensible fallecimiento de Alfredo López Austin es una pérdida para la comunidad académica y cultural, pero sobre todo para el país.

En enero pasado, un par de semanas después de que se diera a conocer que sería reconocido con el Premio Nacional de Artes y Literatura que otorga el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Cultura, a los artistas e investigadores cuyo trabajo y obra han contribuido a enriquecer el patrimonio cultural del país en los campos de Lingüística y Literatura; Bellas Artes; Historia, Ciencias Sociales y Filosofía, así como Artes y Tradiciones Populares; el historiador dijo a este diario que lo recibiría con profunda satisfacción, porque se trata de una premiación que data del año de 1945 y forma parte ya de una tradición de generaciones, la cual, siendo un premio nacional, "representa la conciencia que la nación mexicana tiene del valor del arte y la ciencia.

Es la conciencia forjada por una nación plural, diversa, compleja, frente a un arte y una ciencia que sólo pueden existir en la libertad misma de su pensamiento y ejercicio, porque ese arte y esa ciencia no se pueden nutrir de la doctrina, del dogma o de la imposición de una visión monolítica y autoritaria".

El historiador dijo también que el reconocimiento llegó en un año tremendamente complejo para el mundo y para nuestro país; difícil para la economía, sobre todo para "las clases menesterosas". Y apuntó que México, además, había vivido un año "desafortunado —inesperada e injustificadamente desafortunado— para el ejercicio de la cultura y la ciencia".

Hoy viernes López Austin ha muerto y no pudo recibir el galardón de manos del presidente de la República, en una ceremonia en donde también debían estar Adolfo Castañón, Manuel de Jesús Hernández "Hersúa" y Mario Agustín Gaspar, los otros galardonados de 2020. ¿Por qué no se ha realizado la ceremonia protocolaria?, ¿por qué ese desdén a las figuras que tanto han aportado al país?