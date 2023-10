López-Gatell cree que AMLO lo protegerá toda la vida: Coello Trejo

Javier Coello Trejo, quizás, pueda dejar de fumar, pero jamás, dejará de litigar con un estricto apego a la ley. A punto de cumplir sus exitosos 75 años de vida -22 de octubre-, y con 52 años de ejercer esta profesión que le ha redituado un merecido reconocimiento por su entrega y profesionalismo, el también llamado "Fiscal de Hierro", es a la vez, un excelente amigo. Un padre amoroso y un abuelo sin igual. A lo mero macho, una figura periférica y central del ámbito jurídico mexicano.

En entrevista con EL UNIVERSAL, afirma que Hugo López Gatell cree que el presidente López Obrador lo protegerá toda la vida, pero está loco porque irá derechito a la cárcel, ante las sólidas y contundentes evidencias que existen en su contra, y debido a ello, busca desesperadamente ser jefe de Gobierno de la CDMX para tener "fuero" que lo proteja.

Amable en su trato y dando muestras de ser un excelente anfitrión, antes de iniciar la entrevista, realizada en su despacho jurídico, ubicado al sur de la Ciudad de México, invita una taza de un aromático y delicioso café de su natal Chiapas. Se le nota de un excelente buen humor. Porta una camisa color crema y con unos vistosos tirantes de tela color azul marino que hacen juego con una corbata de seda azul, con diminutos rombos en color gris, expresa que es muy lamentable, pero también, dolorosa, la lentitud con la que opera el Ministerio Público de la Federación, poniendo en práctica la "ley del queso", es decir, la meten a escritorios y que los ratones se la coman.

Preocupado y al tanto del acontecer nacional, manifiesta que la 4T ha sido un gobierno errático, por donde quiera que se le vea. "No pueden seguir gobernando a base de mentiras, de lo contrario, están a punto de despertar al México Bronco. No cabe duda que, en México, el poder apendeja a la mayoría de nuestros políticos".

Al cuestionarle acerca de la posibilidad que el exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, llegue a convertirse en Jefe de Gobierno de la capital del país, a quien pudo conocer desde que era muy niño, gracias a la estrecha amistad que mantuvo con don Javier García Paniagua -su papá-, dijo: "Si Omar García Harfuch llega a ganar la elección a Jefe de Gobierno de la CDMX, requerirá de una mano izquierda muy fina, pero también, de un mazo en la mano derecha", pero no debemos olvidar que a la mayoría de nuestros políticos, el poder los apendeja -agregó-.

-¿Cómo se siente el abogado Javier Coello Trejo después que el doctor Hugo López-Gatell dijo que usted, con sus allegados, había armado las denuncias en su contra?

-Mire usted, mi estimado amigo... ¿Me pregunta cómo me siento?... ¡Por supuesto que me siento muy molesto!

-A lo mero macho, ¿se siente molesto o de plano encabronado y hasta le indigna el cinismo del doctor López Gatell?

-¡Claro que indigna!, pero no me indigna a mí nada más, sino que indigna a 780 mil familias que perdieron a sus seres queridos. Este señor, Hugo López-Gatell, tal y como se lo afirmé en la réplica que me permitió realizar el periodista Ciro Gómez Leyva, dentro de su prestigiado noticiero, subrayé claramente que López Gatell miente...

-¿...Miente como respira?

-Miente cuando dice que hizo una gran labor. Quizás, y por falta de tiempo -durante la espléndida entrevista que le hizo Ciro Gómez Leyva-, no se le preguntó por qué había manifestado públicamente, lo cual consta en videos, que el cubrebocas no servía para nada. Asimismo, ¿Por qué dijo este señor que la fuerza del señor presidente era suficiente para que los mexicanos estuviéramos a salvo de la pandemia? De igual forma, ¿Por qué, cuando se detectó la aparición de la pandemia en nuestro país, a principios del 2020, no implementó de inmediato, como era su obligación, controles sanitarios en aeropuertos y centrales de autobuses, tal y como lo llevaron a cabo infinidad de países Y por si fuera poco ¿Por qué prohibió a los hospitales privados realizar pruebas del Covid...? Y todavía lo que resulta peor, durante la entrevista que le hizo Ciro Gómez, tuvo el cinismo de afirmar que durante la pandemia ofreció 425 conferencias de prensa, las mismas en las que le mintió al pueblo mexicano.

-¿La pandemia era exclusiva de los pobres, como algún destacado político lo señalara...?

-Con absoluta desfachatez, López-Gatell sostiene que la pobreza en México ha existido siempre, pero lo que se le olvidó decir, es que hoy, y durante esta administración, hay muchísimos más pobres que en años anteriores.

-¿En qué se basa López Gatell al afirmar que dos de esas denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República fueron desechadas?

-Hasta en eso miente este señor... ¡eso es totalmente falso!

-¿Entonces, qué fue lo que sucedió al respecto? ¿Está dando "patadas de ahogado"?

-¡Absolutamente! En el pasado mes de mayo, el Ministerio Público de la Federación propuso el no ejercicio de la acción penal en la primera carpeta de investigación que se inició por la muerte del padre de uno de mis abogados que laboran en este despacho jurídico, de esta manera, nos fuimos hacia un Juez de Control y con una claridad meridiana, le ordenó a la Fiscalía General de la República se llevara a cabo una investigación a fondo, porque no era ningún juego lo que había pasado.

-¿Y la otra?

-¡Espéreme tantito!!, en el mes de junio, en otra de las carpetas de investigación, el Ministerio Público Federal, pretende hacer exactamente lo mismo que en la carpeta anterior y nos vamos hacia a un juez de control y se repite la misma dosis.

-López-Gatell no cesa en mentir?

-¡Por supuesto!, también es falso lo que aseveró que, yo, con la ayuda de mi gente, haya presentado las denuncias...

-¿A lo Mero Macho?

-No mi querido amigo Edmundo, tengo en mi poder poco más de diez mil emails en donde, mucha gente apoya la decisión que se toma para enjuiciar a este señor...

-...Perdone que le interrumpa, ¿se le puede llamar "señor" a un mitómano?

-Yo soy un abogado, jamás, debo basar mi actuación legal en calificativos despectivos. Retomando mi respuesta anterior, así como me hicieron llegar esos diez mil emails, otras personas más optaron por denunciar, de manera directa, en contra de López-Gatell...

-¿Por qué la gente tiene miedo o pavor ir a presentar una denuncia penal?

-Por miedo a las represalias...

-¿La gente tiene pavor en la aplicación de la ley? ¿Sabe a lo que se expone?

-¡Qué pregunta tan interesante me formula! No sé si la gente lo sepa.

-Licenciado Coello, ¿López-Gatell finge demencia o se escabulle simplemente en el desconocimiento de los delitos en los que ha estado incurriendo?

-No creo que ignore los delitos en los que ha caído, quizás, piense que el presidente López Obrador lo va a proteger toda la vida... ¡está loco!, irá derechito a la cárcel.

-¿El presidente meterá la manos al fuego por su gran amigo?

-No, no lo creo. De lo que sí estoy seguro, es que, ante la evidente irresponsabilidad del doctor López Gatell, no lo apoye en lo más mínimo.

-¿Hasta dónde se romperá ese cordón de la amistad?

-Bueno, eso no lo sabemos ni usted ni yo, pero simple y sencillamente, lo que sí le digo, con absoluta seguridad, es que las carpetas de investigación se siguen integrando...

-...¿A paso lento.. pero muy lento?

-¡Puff!, así es el proceder del Ministerio Público Federal, demasiado lento y no solamente en este caso, mi querido Edmundo, sino que lo hace en lo general...

-¿...Pero cuál es la prisa?

-La lentitud con la que actúa el Agente del Ministerio Público de la Federación es absolutamente manifiesta. Existen cientos de carpetas de investigación y de otro tipo delitos...

-¿Duermen eternos sueños?

-No sé si las integren de manera deficiente o simple y sencillamente, le aplican la "ley del queso"...

-...Disculpe que le interrumpa ¿Me puede explicar la "ley del queso"?

-La meten en los cajones del escritorio y se la comen los ratones, tan es así, vemos con toda claridad que no han prosperado muchas denuncias y judicializaciones presentadas.

-Como decía el Chapulín Colorado... "Y ahora, ¿quién podrá salvarnos?"

-Pero no solamente hablo de la Fiscalía General de la República, sino que me refiero a las fiscalías en general.

-López-Gatell, busca ser Jefe de Gobierno de la CDMX para tener fuero que lo proteja?

-Ja, ja, ja, eso, es tanto como querer pretender que a un caballo le salgan alas... ¿no?... Lo que yo creo, es que López-Gatell quiere eso, como bien usted lo señaló mi amigo Edmundo, tener un fuero. Nada más que acuérdese de una cosa, frente a la ley, la inmunidad...

-¿Inmunidad o impunidad?

-Que bien lo señala don Edmundo, a la inmunidad y la impunidad... ¡la ley las vence!

-¿Usted se dará por vencido?

-¡Para nada!, vamos a seguirle, y reitero, no es nada personal...

-Eso ya lo sé...

-Mire don Edmundo, hay denuncias en contra del doctor López-Gatell que provienen desde Tamaulipas, de Chihuahua, Sinaloa y del Estado de México...

-¿Cuántas denuncias son en total?

-Ocho denuncias o carpetas de investigación activas, pero, además, hay mucha gente que tiene miedo ir a denunciar...

-¿El dolor se puede encapsular?

-¡Qué buena pregunta! Quizás, sientan el dolor, pero no quieren meterse en problemas...

-¿No quieren o no saben cómo hacerlo?

-Ya se les dijo cómo. Si usted lo desea, le puedo mostrar los diez mil emails y las ocho carpetas de investigación...

-No licenciado, usted merece todo mi respeto y admiración, creo lo que me está diciendo...

-Con todo respeto, creo que el doctor López-Gatell está mal que quiera ser jefe de gobierno, pero lo que todavía me preocupa más, es el movimiento Morena, aunque algunos le llamen partido político...

-...¿Por qué?

-Mire mi amigo, le voy a poner otro caso. Ahorita, están decidiendo quiénes serán los próximos candidatos, particularmente, le voy hablar de mi estado natal Chiapas. Resulta que por ahí, aparece un señor de apellido Ramírez. -De pronto, se queda pensativo unos segundos y aprovecha para beber un poco de agua y me dice-: "Cómo me gustaría que fuera usted a Chiapas como ese reportero intrépido que siempre ha demostrado ser e investigue lo que está sucediendo allá, periodísticamente hablando, porque la mera verdad, no entiendo.

-¿Qué es lo que usted no entiende, con esa enorme experiencia que tiene?

-Lo que no entiendo, es que este señor Ramírez, llega al Senado de la República porque lo impulsa mi sobrino Manuel Velasco Coello... Vaya a Chiapas don Edmundo, yo lo invito para que, en Comitán, pregunte qué arraigo tiene este señor allá.

-Bueno, así es como se las gasta Morena...

-Yo creo que Morena se está equivocando terriblemente...

-¿Les importa madre quienes deben gobernar al país?

-¡Exacto! Les importa un cacahuate quiénes son los que deben convertirse en diputados, senadores, gobernadores y hasta en presidente de la República.

-¿Gobiernos al ahí se va...?

-Acuérdese usted de una cosa: México requiere de gente preparada.

-¿Diputados y senadores que vayan a "calentar", con las nalgas, su curul?

-México no necesita de diputados que solamente vayan para levantar la mano, porque le voy a decir algo...

-¿Simples corruptos, aunque de leyes sepan un carajo?

-Corrupto, es aquel personaje que acepta un cargo cuando sabe, perfectamente, que ni tiene la capacidad para desarrollarlo, mucho menos, está preparado académicamente ni con experiencia para ejercerlo...

-¿Una auténtica y desaforada búsqueda de riqueza y poder?

-¡Exacto! Lo único que les interesa es la riqueza y el poder...

-¿Y luego...?

-Pues luego sucede que el poder los apendeja... ¡ese es el problema!

-¿Después de López Obrador, cualquier bestia puede ser presidente de la República?

--Súbitamente, su semblante cambia a una notoria seriedad y con voz fuerte me dice: ¡Qué fuerte sonó eso! Discúlpeme, pero yo no le llamaría "bestia" al actual presidente de la República...

-Entonces, ¿cómo le llamaría...?

-Yo lo calificaría como un hombre que luchó durante 18 años para llegar hasta donde está...

-¿Como el burro que tocó la flauta?

-¡Puff!, digamos que desaprovechó esa hermosa oportunidad, le repito, los pueblos tienen los gobernantes que merecen...

-Bueno, sin que se me enoje, dígame ¿Quién tiene la culpa: el indio o quien lo hace compadre?

-Nosotros somos quienes elegimos a nuestros gobernantes.

-¿López Obrador tiene algo de inocencia en los errores garrafales que ha cometido a lo largo de estos cinco años?

-El presidente de la República, yo creo, ha sido pésimamente mal asesorado, tanto en lo jurídico, en lo social, en lo económico...

-Licenciado, a lo mero macho, jamás he escuchado ni una sola palabra de su boca, en donde se exprese mal del presidente López Obrador... ¿Le tiene miedo?

-No, no le tengo miedo, pero sí, respeto totalmente la investidura que representa. No se confunda mi querido amigo Edmundo.

-Como decía el desaparecido y admirado Héctor Suárez... ¡ya ni modo!

-¡Que bravo viene usted hoy! No, nada de que "ya ni modo", como usted me dice, sino que los mexicanos debemos reaccionar y votar por alguien que realmente dignifique la investidura presidencial. Esa es mi opinión, mi distinguido entrevistador. Vaya que me sorprende su acuciosidad e irreverencia...

-¿Le molestan estas preguntas?

-¡Para nada!, al contrario, lo felicito porque, jamás, he visto que traiga consigo un "acordeón", mucho menos, preparado un cuestionario. Tiene una enorme agilidad mental e inteligencia.

-A lo mero macho, ¿Cómo ve a Claudia Sheinbaum? ¿Es la presidenta que México requiere o será la "chacha" detrás del poder?

-Ja, ja, ja, me sorprende su jocosidad. Yo no sé si la señora Claudia sea...

-¿La ungida para relevar a su padrino en el poder?

-Repito, la señora Claudia Sheinbaum tiene sus propias aspiraciones...

-Derecha la flecha... ¿Una candidata ad-hoc?

-No, no lo creo porque, seguramente, va a seguir con lo mismo...

-¿Con la "pomposa" Cuarta Transformación?

-¡Me lleva el carajo! Dígame usted, ¿Cuál Cuarta Transformación? Vamos a ver Edmundo... Primero desaparecen las instituciones y fideicomisos. Segundo, no respetan la ley. Meten a la cárcel a quienes les estorba... Dígame usted... ¡Carajo! ¿Eso es un verdadero gobierno? ¿Esa es la justicia que prometió defender y aplicar López Obrador? Mire Edmundo, dentro de unos días, estaré cumpliendo 75 años de edad ¿Cuánto más me va a dar Dios de vida?... ¡Eso no lo sé!

-Bueno, ha sido un exitoso abogado... Nada más ni nada menos que ¡EL FISCAL DE HIERRO!

-Le agradezco mucho su concepto, pero lo que sucede, es que yo quiero seguir viviendo con dignidad y por eso digo lo que digo, y lo más curioso, es que no me desmienten.

-Bueno, eso sí, Coello Trejo siempre habla desde su ronco pecho...

-Hace unos cuantos días, escuché la comparecencia del actual director general de Pemex... ¡Carajo!, que pinche vergüenza, eso, de inmediato, me trajo a mi mente a un Jorge Diaz Serrano a quien acusaron injustamente, y esto, se lo digo porque me tocó vivirlo muy de cerca... ¡la lana de los barcos no se la chingó Diaz Serrano sino quienes integraban la familia muy cercana al entonces presidente López Portillo...!

-¿Maldita sea, otro López?

-Ja, ja, ja ¡Espéreme tantito!, esa es la verdad. Asimismo, recuerdo a un Mario Beteta... ¡Carajo!, después de recordar a esos directores de Pemex y ver a este sujeto, que hoy ocupa la dirección general de la paraestatal, a lo mero macho, es que no entiendo...

-Le voy a cobrar derechos de autor...

-Recuerde que yo soy su abogado, ja, ja, ja ¡Chingao!, usted me pone de muy buen humor siempre que viene a conversar conmigo, porque yo no diría que es una entrevista porque aborda tantos temas...

-Mejor dígame lo de la comparecencia del actual director de Pemex...

-Bueno, a decir verdad, me pareció muy valiente la actitud del señor Octavio Romero al responderle a un legislador, pero también, debo decir que es un tipo sumamente mentiroso.

-Pero qué se puede esperar, si desde la 4T, ésa es la consigna: mentir y mentir hasta morir...

-Ha sido un gobierno errático por dónde quiera que se le vea. Mire mi querido Edmundo, es tan difícil y complicado gobernar...

-...¿A usted le hubiera gustado ser presidente de la República...?

-Sin darme la oportunidad de formular mi pregunta exclama: "¡No me chingue! No, no me hubiera gustado serlo porque sé perfectamente que no tengo esa capacidad...

-Pero fue Secretario General de Gobierno de su natal Chiapas...

-Para que le digo que no, la verdad, sí me hubiera gustado ser gobernador de mi estado. Como usted lo mencionó, me desempeñé como secretario general del gobierno de Chiapas, estando al lado de un gobernador que hasta nos hicimos buenos amigos, pero aplicamos la ley.

-Lo que yo sé, es que fueron duramente criticados, nadie resulta ser monedita de oro...

-En efecto, fuimos severamente criticados, pero recuerde usted una cosa: Combatir la corrupción se transforma en una guerra de ideologías...

-¿Una guerra de ideología o de güevos?

-Vaya, me arrebató la palabra, en efecto, es una guerra de ideología y de muchos güevos. Una guerra de investigación, y en toda guerra, hay daños colaterales.

-¿Combatir al crimen organizado no son enchiladas?

-No, por supuesto que no, mucho menos, juego de niños... ¡es una verdadera guerra!!, insisto, también hay daños colaterales. A ver Edmundo, ¿Qué prefiere usted?, que sus hijos, sus nietos o sobrinos vayan tranquilos al cine, caminen por la calle con total tranquilidad sin ser asaltados. Puedan andar en bicicleta y jugar futbol en los parques como antes lo hacíamos nosotros o tenerlos, prácticamente, amarrados en la casa porque corren el riesgo de ser secuestrados o asesinados...

-¿Usted que prefiere?

-Indiscutiblemente, yo prefiero la paz y la única tranquilidad que le podemos dar a la ciudadanía, y a los gobernados, es aplicar la ley tan fría como es con la fuerza del estado, mi querido e incansable preguntón

-¿Nos hemos convertido en un país de indolentes o valemadristas?

-Yo creo que hay algo de las dos cosas que menciona...

-...¿Intolerantes?

- Más bien, apáticos. Vemos un asalto en la calle y no hacemos absolutamente nada... ¡nos vale madre!!

-¿Hasta los mismos policías corren frente a los delincuentes?

-Lo he dicho en infinidad de foros a los que me han invitado, no hay una sola detención o aprehensión que no sea violenta...

-¿Abrazos y no balazos?

-Esa, es una soberana jalada porque nadie se deja aprehender.

¿Hasta los policías sienten "mello"?

-Resulta que ejecutan una orden y al resistirse el implicado, no les quedó de otra que someterlo... ¡Ah!, de inmediato, brincan los señores de Derechos Humanos argumentando que se violaron los derechos humanos del detenido...

-¿En dónde demonios quedan los derechos humanos de la sociedad y de las víctimas?

-¡Carajo!, yo me pregunto ¿en dónde quedan los derechos humanos de todos los que trabajamos, que pagamos impuestos y que le aportamos al país?... ¡Que no me chinguen! No entiendo, y ya no sé, en qué país estamos viviendo.

-Pues el presidente dice una y otra vez, que estamos muy pero muy bien...

-Seguramente será lo que le aconsejan sus asesores, pero yo veo que hay estados de la República en donde el gobernador en turno es el rey, en donde se viola la ley impunemente, en donde se cultivan venganzas políticas...

-¿Eso pasa en su natal Chiapas o de qué estado me habla?

-Del mismo Chiapas, de Michoacán...

-Y que me dice lo que acaba de expresar el gobernador de Michoacán...

-Acabo de estar en Morelia, me invitaron a impartir una conferencia en la Universidad Latino, ahí expresé que es verdaderamente intolerante lo que estamos viviendo. De verdad Edmundo, no podemos estar culpando al pasado.

-¿Hay que conocer el pasado para entender el presente?

-Hay de aquel que no revise el pasado para planear el futuro, pero no echarle la culpa al pasado de lo que no hicimos en el presente...

-¿Todo es culpa de Felipe Calderón?

-Es lo mismo que abrazos y no balazos, algo que ha lastimado mucho a todo México.

-¿Hasta dónde vamos a llegar?

-Mi querido Edmundo, esto que estamos viviendo, es verdaderamente intolerante. Es inaceptable ver como asesinan a plena luz del día. Todas las mañanas nos despertamos con los trágicos informes de seguridad, cientos de asesinados a lo largo y ancho del territorio nacional... Imagínese nada más, diariamente están siendo asesinadas 90 o cien personas...

-Aunque usted no lo crea...

-¡Carajo! Ni en las películas de terror son asesinadas tantas personas, y lo que es peor, ¿Qué pasa? ¡Nada, absolutamente nada! Eso, es lo que ha vuelto a la sociedad intolerante y valemadrista. Usted llega a una delegación y si no lleva diez o quince mil pesos en la bolsa, ni madres que lo atienden.

-¿De quién es la culpa?

-Por eso la actitud de la ciudadanía en no denunciar, al final de cuentas... ¡ni los pelan! Todo ello se transforma en una bola de nieve enorme...

-¿Ya nos acostumbramos a la impunidad?

-¡Exacto!, esa es la impunidad...

-¿Pero qué es lo que provoca la impunidad?

-La corrupción de las autoridades al no aplicar la ley...

-¿Para muestra basta un botón? Ahí están los actos de corrupción que se acaban de conocerse del vocero de la Fiscalía de la Ciudad de México...

-Quiero decirle que no conozco al vocero de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, solamente a través de la televisión. Lo que sí sé, es que me han traído dos casos. Uno, en donde se logró cambiar la medida cautelar y logramos que saliera de la cárcel...

-¿Y el otro caso?

-Es de una persona que ya lleva más de 400 días en la cárcel por el simple hecho, que no quiso y porque no sabía cómo acusar a Miguel Ángel Mancera, quien estaba espiando a los de Morena.

-¿En dónde quiera se cuecen habas?

-Digo, eso no puede ser. Analizando las pruebas, uno se pregunta ¿en dónde estaba el juez de control de ese asunto?... ¡Carajo! ¿En dónde estudio? Ese, es un problema severo en donde lo atienden o vamos al fracaso.

-¿Estamos a nada de que el verdadero México Bronco despierte?

-¡Cuidado!, pero mucho cuidado. Javier Coello vislumbra que ese México Bronco está a nada de despertar, como bien lo apunta usted. Nada más acuérdese de una cosa, mi querido Edmundo... ¡Que no le rasquen mucho los güevos al león, porque les va a pegar una pinche tarascada!! Eso es lo que está pasando hoy en día.

-¿Sería el acabose con todo lo que estamos viviendo?

-Me dolería muchísimo una situación así porque tengo a mis hijos, mis nietos y sobrinos, etcétera.

-¿A qué nos está orillando el gobierno de la 4T?

-Más bien, es a lo que están orillando al país. No pueden seguir gobernando a base de mentiras. Mentira tras mentira, repito, están a punto de despertar al México Bronco

-¿Acabaremos haciéndonos justicia por propia mano e imperará una ley de la selva?

-A eso es lo que vamos a llegar, es más, ya llegamos a eso

- ¿A lo largo de sus 51 años de abogado, había visto algo igual?

-¡Me encanta que sea un reportero tan preparado! En efecto, llevo 51 años de abogado y trabajé más de 28 años en el servicio público, siempre, en la procuración de justicia, y vaya que vi cosas muy feas, ¿pero como estas?... ¡Jamás!! Así de fácil

-¿En México, en lugar de impartirse justicia, se reparte miseria?

-Pues yo creo que sí...

-¿Primero los pobres?

-A ver don Edmundo, mire usted. A los pobres, hay que darles oportunidades, pero no dinero. Porque yo le puedo acreditar a usted, por ejemplo, en Chiapas, hay filas y filas de personas de la tercera edad para recibir lo que el gobierno les da...

-¿Es burlarse de los viejitos?

-A ver, yo les puedo dar tres mil pesos a los viejitos, pero da la casualidad que se gastan más de seis mil pesos mensuales en puras medicinas porque no hay medicinas, y si las hay, pues tampoco las compran porque no les alcanza.

-¿Qué es lo que el pueblo quiere?

-Lo que el pueblo quiere es salud, exige justicia, implora bienestar y añora la paz.

-López Obrador dijo que iba a poner una farmaciotota...

-¡Carajo!, con todo respeto, señor presidente...

-¿Hablar por hablar?

-Digamos que algo tiene que decir en sus "mañaneras".

-¿Un show con enorme "raiting"?

-Yo no sé si sea un show, pero tampoco sé, si realmente, él, así lo sienta. Lo que yo sí sé, es que el presidente, él, es honesto.

-¿A lo mero macho?

-Le estoy hablando de él, vamos, lo veo como un ser honrado, pero los que lo rodean... ¡Cuidado!

-¿Y qué me dice de los Jóvenes trabando por el futuro?

-Yo diría que son jóvenes que nada más reciben su lana y se largan a la cantina o para comprar drogas.

-Hace un momento se refirió a la Ciudad de México ¿Cree que Omar García Harfuch sea la solución? ¿El "fuego amigo" le impedirá llegar a ser Jefe de Gobierno?

-Mira Mundo... perdóneme que le hable de "tú", con esa confianza que me despierta...

-Adelante licenciado, para mí, es un placer...

-Bueno, quiero decirte que Omar García Harfuch es un buen muchacho...

-¿Por qué López Obrador lo odia?

-¡No lo sé! Omar es un muchacho muy serio y profesional, a quien conozco desde que era niño. Hijo de un gran hombre que fue mi gran, pero mi gran amigo, don Javier García Paniagua y de la destacada actriz María Sorté, también mi gran amiga. Le repito, a Omar lo conozco desde que era muy niño y lo he visto actuar.

-Hizo un buen papel como secretario de Seguridad en la CDMX, ¿Se dejó llevar por el canto de las sirenas?

-A decir verdad, yo no sé cómo le jugaron la campana para esto -la candidatura a Jefe de Gobierno- Omar demostró ser un excelente policía, pero para gobernar una gran ciudad como esta...

-¿Qué necesitará Omar García Harfuch ,si gana la elección?

-Sin lugar a dudas, una mano izquierda muy fina y un mazo en la mano derecha...

-¿Un moderno Ernesto P. Uruchurtu?

-Sí, un jefe de gobierno de muchos, pero de muchos güevos...

-Omar García Harfuch no es gay...

-¡Válgame Dios! Esa es otra bronca y cada quien es dueño de su cuerpo, yo siempre he dicho que cuidado con eso, porque de viejo duele más... ja, ja, ja.

-¿Seguiría los pasos de Marcelo Ebrard, primero fue jefe de la policía y luego jefe de gobierno?

-Insisto, Omar es una excelente persona y muy profesional. Una gente sumamente seria; sin embargo, lo están golpeando muy fuerte, y lo más jodido de todo, es que son los mismos...

-Por eso, yo le decía que Omar está en medio de un "fuego amigo"...

-Eso no es "fuego amigo", esas... ¡son reverendas chingaderas!!....

-¿Quieren que se quede López-Gatell?

-Mundo, tu eres una persona muy inteligente, no me vengas con esas mamadas... ¡No, no y no!! Nada más imagínate... Perdón si te ofendí...

-Para nada, usted tranquilo...

-Eso sería una aberración. De veras, yo no tengo nada en contra de López-Gatell, lo único que estoy haciendo, como abogado, es que se castigue su irresponsabilidad y responda ante la ley...

-A lo Mero Macho... ¿Sí lo va a meter al cárcel?

-Por supuesto que sí, vamos ir hasta donde tope...

-¿Antes que concluya el sexenio para que le toquen las golondrinas a YSQ?

-Ojalá que la Fiscalía General de la República actúe...

-¿Y si no es así? ¿Se dará por vencido?

-Javier Coello Trejo no se sabe rajar, de no ser así, vamos ir hasta la Corte Internacional. Edmundo, esto no puede quedarse así nada más.

-¿López-Gatell tiene el manto protector de AMLO?

-No, no lo creo. Estoy totalmente seguro que el propio presidente ya se dio cuenta que López-Gatell lo engañó, obviamente, en la política hay veces en las que uno debe dejar pasar cosas.

-¿Al presidente no le quedará otra que tragarse un sapo, antes decía que López-Gatell era el mejor médico del mundo y hasta merecía una estatua en Paseo de la Reforma...?

-Yo no creo que el señor presidente, con todo respeto, esté muy convencido que López-Gatell sea inocente...

-Disculpe que le interrumpa, López Obrador es presidente y no doctor...

-En eso, estoy totalmente de acuerdo con usted Edmundo, el presidente no es doctor, mucho menos, un científico.

-¿De qué manera se podrá defenderse López-Gatell ante tantas evidencias?

-No tiene alguna manera de hacerlo en donde están las evidencias fehacientes, en donde él mintió

-¿López-Gatell se da golpes de pecho, como si él, hubiera sido el culpable de traer el virus a nuestro país?

-¡Qué bueno que me pregunte eso...!, yo nunca he dicho que López-Gatell haya traído el virus al país... ¡yo no soy ningún pendejo!...

-Perdón no fue mi intención provocar su enojo...

-No, usted no me hacer enojar, a lo que me refiero, es que López-Gatell debió haber actuado desde el primer momento en que se supo del primer caso del Covid en México, su obligación, como el responsable en el combate a la pandemia, era haber establecido controles sanitarios en aeropuertos, terminales de autobuses, en las fronteras...

-¿Le valió madre?

-No, no es que le haya valido madre, es un verdadero pendejo e irresponsable.

-¿Cómo cree que lo reciban en los mítines para promoverse?

-¡Uta madre!, ni quiero imaginármelo, pero allá él. En el pecado se lleva la penitencia, decía mi abuela.

-¿A Xóchitl Gálvez se le está acabando el oxígeno?

-No, no lo creo.

-¿Fue un error garrafal de Xóchitl Gálvez designar a Santiago Creel, coordinador de campaña en lugar de Enrique de la Madrid que es un hombre joven y preparado?

-Santiago Creel es mi amigo y lo respeto, pero yo creo que Xóchitl Gálvez está armando un equipo de trabajo muy fuerte de pensadores, de gente inteligente. Obviamente, Enrique de la Madrid es un hombre joven y con un conocimiento pleno.

-¿Cómo ayudar a Xóchitl para que cristalice su sueño y ayude al país?

-Solamente saliendo a votar y no tener miedo, de lo contrario, nos van a meter a la delincuencia organizada para chingarnos otros seis años.

-¿A lo mero macho, nos va llevar el carajo?

-Mi querido Mundo, antes de irme a una audiencia que tengo, solamente me resta decirte que nos vamos a morir cuando Dios quiera y no cuando lo disponga cualquier pendejo.

-¿Dios utiliza pendejos?

-¡Uta madre!... si ese pendejo es el instrumento de Dios, mi querido Mundo, así nos metamos bajo las faldas de Vladimir Putin en el Kremlin... ¡nos van a poner en la madre!

-Licenciado muchas gracias por su tiempo...

-Mi querido Edmundo, que chingón es conversar contigo, no entiendo y no me explico porque carajos no tienes un espacio en la radio o en la televisión. Eres un hombre muy inteligente y un excelente entrevistador...

-Muchas gracias por el concepto que me tiene, pero me quedó una pregunta en el tintero... ¿Cuál es el límite para perder la dignidad?

-Tienes toda la razón, hay que ser dignos. Mi padre me enseñó en su lecho de muerte... ¡muerto, antes que indigno! Javier Coello Trejo no se mete con nadie, solamente atiende a sus clientes con enrome respeto y eficiencia...

-¿A lo mero macho, es un perro en el litigio?

-Sí, sí soy un perro en el litigio, pero con la ley en la mano

-Ahora sí, mil gracias por su tiempo... ¿Las obras de "relumbrón", son el broche de oro para cerrar la 4T?

-¡Orale!, Mundo, tú también eres un perro haciendo preguntas, no desaprovechas ni un solo instante. Cada vez que vienes me sorprendes. Eso mismo me pregunto yo, ¿para qué chingados se gastan miles de millones de pesos en obras de "relumbrón"? Nada más dígame, ¿Cuánta gente va a viajar en el Tren Maya?, no tienen idea de los asaltos que se van a suscitar.

-¿A dónde se fueron todas las maderas preciosas que talaron en esa zona?

-Eso mismo quiero saber yo ¿a dónde se fueron esas maderas preciosas? Que no me vengan que no hubo la tala de esas maderas, porque cuando fui secretario general de Gobierno de Chiapas, a los cabrones que talaban esos bosques, los metíamos a la cárcel...

-¿Esas maderas finas se fueron mucho a "La Chingada"?

-Eso no lo sé... ¡no me comprometas! Insisto, eso no puede ser.

-¿Para eso están militarizando al país?

-Edmundo, déjame reconocerte, eres un chingón, tienes toda la razón, están militarizando al país de facto, y esto, te lo digo con el enorme respeto que siento por el Ejército Mexicano. Lo he dicho y lo seguiré diciendo, pero también, acordémonos de una cosa: el Ejercito Mexicano respeta la figura del presidente de la República, pero nunca, al hombre ni al que llega, sino al que posee esa investidura.

-¿Qué pasaría si llega a ganar Claudia Sheinbaum?

-Pues serán otros años de retraso. Espero en Dios que los mexicanos nos demos cuenta qué es lo que queremos para México y para los propios mexicanos: Justicia, tranquilidad, salud.

-La última y nos vamos... A lo Mero Macho, ¿Javier Coello Trejo, un Fiscal de Hierro y de muchos güevos?

-Vaya remate de entrevista, solo te digo: Hay de aquel abogado que, en su vida, no se ponga la camiseta de la ley. Muchas gracias por tu visita y excelente entrevista para EL UNIVERSAL.