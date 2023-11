López Gatell debe rendir cuentas ante un juez

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 3 (EL UNIVERSAL).- El exsubsecretario de Salud, Hugo López Gatell es un "cínico" que debe rendir cuentas ante un juez por la negligencia criminal en el manejo de la pandemia del Covid-19 que provocó más de 700 mil muertes en México, aseveró el senador por Morena, Alejandro Rojas Díaz-Durán.

En entrevista respaldó las críticas de senadores de oposición sobre las erráticas políticas de prevención y contención de la pandemia al recomendar no usar el cubrebocas, la campaña quédate en casa que derivó en que miles murieran sin atención médica, el almacenar millones de vacunas que ya no sirven a pesar de que millones de menores no tuvieron acceso a las mismas.

Aseguró que el hoy aspirante a la candidatura oficialista por la Ciudad de México, es uno de sus personajes que "debe terminar rindiendo cuentas ante un juez, por el manejo de la pandemia que fue una negligencia criminal, es terrible y de una gran irresponsabilidad".

Dijo que México que tiene el tamaño de población como Japón tuvo 10 veces o 20 veces más muertos en Japón.

"Él es el responsable de engañar al Presidente en la estrategia, él es el responsable de implementarla y es él responsable de las muertes".

"Es un cínico y que además es un hombre enfermo de poder y es un ególatra y además es un hombre que no tiene el más mínimo sentido de la humanidad ", dijo el senador morenista quien se sumó a las acusaciones de senadores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano.

Por su parte, médicos residentes y pasantes de medicina, demandaron al Senado abrir una investigación en contra de López Gatell, por su actuación y campaña cuando era subsecretario en contra de una universidad de Veracruz que se especializa en temas de medicina estética.

En un documento exponen que es evidente que el hoy aspirante a candidato tenía intereses económicos y electorales para desprestigiar a una institución de educación y lo hizo desde la conferencia mañanera con argumentos falsos, porque el mismo avaló la operación de dos universidades que ofrecen la misma carrera y especialidades en la Ciudad de México y en Nuevo León.

"Es paradójico que el hoy aspirante a candidato a jefe de Gobierno de la CDMX, haya descalificado los alcances de una institución seria y con prestigio internacional, pero cuando se trata de negocios, de amigos y de raja, haya dado el visto bueno a esas universidades", expusieron los médicos.