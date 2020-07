López-Gatell no castigará incumplimientos sanitarios en la Liga MX

El subsecretario de salud Hugo López-Gatell, sostuvo que el organismo del que él forma parte, no sancionará a entrenadores, jugadores o cualquier otro integrante de la Liga MX que incumpla el protocolo para prevenir la propagación del Covid-19.

"No vemos necesidad de una sanción, a medida de que ha habido una muy buena disposición por parte de la Liga MX. En todo caso, la liga colabore para, a través de su esquema directivo, reforzarla conciencia del riesgo", sostuvo López-Gatell, a pregunta de EL UNIVERSAL Deportes.

En los dos primeros partidos de la Copa por México, que sirve como aperitivo para el inicio del torneo Apertura 2020, el entrenador del América, Miguel Herrera, no uso tapabocas mientras estaba en la cancha, a diferencia de sus homólogos, árbitros y asistentes.

En el partido contra Pumas, incluso, se enfrascó en una disputa verbal a pocos centímetros de "Míchel" González, técnico de los universitarios, del cuarto árbitro y otros miembros del cuerpo técnico de ambos planteles, poniendo en riesgo de contagiarlos a estos, si es que en algún momento contra el virus.

Posteriormente lo usó y justificó su uso "porque jodían mucho".

"El riesgo que tienen los futbolistas es menor, respecto a otras personas", dijo el subsecretario de salud respecto a los tres enfermos que se dieron en la Copa Por México, entre ellos el entrenador de las Chivas, Luis Fernando Tena y dos jugadores del Mazatlán que no fueron identificados.

El torneo se tiene planeado que inicie el 24 de julio, pero ha habido múltiples contagios en una mayoría de los equipos de la Liga MX y además ha habido incidentes como el de Herrera que dejan en incertidumbre el arranque del mismo.