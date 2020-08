López-Gatell pide no politizar pandemia

Lo político tiene otro camino diferente al tratamiento de la epidemia por Coronavirus 2019, dijo el subsecretario de Prevención y de Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien rechazó que exista polémica con los gobernadores del país.

En este momento no existe nada más importante que atender la epidemia, insistió el subsecretario en conferencia de prensa nocturna para informar sobre el avance de la enfermedad por el virus de SARS-CoV-2.

Evitó contestar cuando se le preguntó si ha considerado renunciar a su encargo en el servicio público, como le exigieron los gobernadores de nueve estados.

"Todos ellos o la enorme mayoría de los gobernadores lo dicen enfáticamente: lo político tiene otro camino, Covid tiene un camino técnico como lo ha dispuesto desde el día 1 el presidente Andrés Manuel López Obrador", señaló.

"Seguiremos trabajando en lo técnico, realmente no tenemos ningún otro elemento que sea más importante en este momento que atender la epidemia y seguirla atendiendo con base en la técnica y en la ciencia y es lo que vamos a seguir haciendo".

Dijo que será respetuoso de quien tenga inquietudes o prioridades distintas a la atención de la pandemia por Coronavirus 2019 y llamó a los gobernadores que se quieran sumar a participar del tema técnico como prioridad nacional.

"Si alguien quisiera pensar en otras cosas, tiene inquietudes de otro carácter, respetamos que alguien prefiera tener otras prioridades, para nosotros es un trabajo técnico prioritario en la unidad nacional y en los otros 32 gobernadores, todos los que se quieran sumar, seguimos en la unidad y quien quiera estar fuera de esto se le invita nuevamente a que se integre a la unidad nacional", dijo.

El comentario responde a la polémica que se generó el pasado fin de semana cuando nueve gobernadores del país demandaron la destitución de López-Gatell, quienes señalaron que la estrategia que ha seguido el país en el combate al Coronavirus 2019 ha costado decenas de miles de vidas y que todavía podría costar más.

La queja de los gobernadores llegó después de que el subsecretario amagó en conferencia de prensa con imponer responsabilidades administrativas, civiles y hasta penales a quienes no acaten el semáforo epidemiológico del gobierno federal; protestaron los mandatarios de Aguascalientes (PAN), Colima (PRI), Coahuila (PRI), Durango (PAN), Guanajuato (PAN), Jalisco (MC), Michoacán (PRD), Nuevo León (Independiente) y Tamaulipas (PAN).

El funcionario hizo referencia a la reunión que sostuvieron la tarde de ayer en la Secretaría de Gobernación, él, el titular de Salud, Jorge Alcocer Varela, los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; del Trabajo, Luisa María Alcalde; de Turismo, Miguel Torruco, y Economía, Graciela Márquez; con el presidente de la Conago y gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras; los mandatarios de Yucatán, Mauricio Vila Dosal; Estado de México, Alfredo del Mazo Maza; Querétaro, Francisco Domínguez Servién, Hidalgo, Omar Fayad y la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

"Ha habido gente que insiste en la polémica, no hay polémica. Como siempre un ambiente de trabajo constructivo, un énfasis de todos en la unidad y necesidad de mantener el trabajo", dijo.