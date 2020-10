López Gatell pide no usar el dolor humano como bandera política

Hugo López–Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud llamó a la unidad nacional para hacer frente a la pandemia por Covid-19, y pidió a grupos "minoritarios" a no usar el dolor humano de personas que perdieron a un familiar por esta enfermedad como bandera política.

"La convicción del gobierno es el aporte masivo de los datos mismos, así como involucrar a la sociedad, llamamos a la unidad del país, es lo que debemos tener, invitamos a los grupos minoritarios que se mantienen al margen, que en lugar de eso, reflejen empatía y no contaminen la solución, a no usar el dolor humano de las muertes de personas como bandera y convertirlo en posicionamientos políticos, nos parece poco favorable al bien común", dijo.

Luego de informar que en México existen 127 mil 053 profesionales de la salud contagiados con Covid-19, así como mil 744 defunciones y 164 muertes sospechosas, el subsecretario enfatizó que estas no ocurrieron por falta de equipos de protección personal y que desde el mes de enero se hicieron compras de estos insumos.

"Lo comentábamos en el Senado, es una idea muy básica y errónea de primero señalar que en México el personal de salud tiene riesgo especialmente alto de fallecer por covid, en atribuir ese incremento en el riesgo o en la mortalidad a una supuesta realidad de que no se les proveyó de Equipo de Protección Personal, no es realidad, desde enero nos preparamos", dijo.

Sobre el uso del cubrebocas, el funcionario resaltó que desde el 24 de marzo, la secretaría de Salud recomendó su uso.

"Existe un grupo de opinión que acusa de que nos tardamos en recomendar el uso de cubrebocas, o no le han hecho caso a la OMS, la evidencia está a la mano, los documentos técnicos a la mano. La posición no ha cambiado, no era distinta y ahora se convirtió en algo diferente, lo hemos dicho, usen su cubrebocas, es una barrera física que ayuda a contener la propagación de partículas líquidas de saliva y de moco", dijo.

Sobre las nuevas medidas de restricción de movilidad en países como Francia, España y Alemania, el subsecretario llamó a las 32 entidades federativas a no bajar la guardia.

"En Europa vemos repuntes, no perdamos de vista lo que podemos aprender de otras realidades, en México tenemos entidades federativas que tienen fenómenos de incremento nuevamente en casos, no hay que confiarse, habrá que decidir entre confinamiento y la necesidad de mantener activa la economía, no es fácil y se razona en todo momento".