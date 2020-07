López-Gatell pone en rojo a Jalisco porque se le antoja, dice Alfaro

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, cargó de nueva cuenta contra el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell al asegurar que el funcionario federal cambió los criterios referentes al semáforo epidemiológico y colocar a Jalisco en nivel rojo "porque se le antoja".

En un mensaje en sus redes sociales, el mandatario jalisciense también reclamó que en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador hay quienes "buscan seguir golpeando y apostando a la confrontación", en referencia al subsecretario, sin embargo, aseguró, va a cumplir con la "tregua" planteada ante el jefe del Ejecutivo federal durante su visita al estado.

"Nosotros ya no vamos a engancharnos con él. A cada quien lo pondrá en su lugar la historia... Pero nosotros vamos a cumplir con lo que quedamos. En Jalisco la palabra empeñada vale", advirtió.

El reclamo de Enrique Alfaro viene luego de que la Secretaría de Salud aplazara la actualización del semáforo epidemiológico al considerar que los datos presentados por las entidades registraban inconsistencias.

Luego de verificar y ajustar las cifras, las cuales aclaró López-Gatell no tuvieron que ver con negligencia o dolo por parte de los gobiernos estatales, la autoridad sanitaria federal presentó este viernes la actualización del indicador, mismo que posicionó a 18 entidades en color rojo, entre las cuales se ubica Jalisco.

Por lo anterior, el mandatario estatal acusó que el subsecretario, "sin decir agua va, vuelve a cambiar los criterios para hacer el semáforo y nos pone en rojo porque se le antoja", hecho que, considera, forma parte de la agenda política de López-Gatell, quien busca confrontar a los gobiernos federal y estatal.

"Hay cosas que no tienen remedio. @HLGatell sigue en su agenda política. Sus caprichos ya le costaron muchas vidas a México. No entiende que la pandemia es un asunto serio", acusó el mandatario.

En este sentido, el pasado 7 de julio Alfaro anunció la implementación de un botón de emergencia para detener durante 14 días prácticamente todas las actividades económicas del estado si la capacidad hospitalaria rebasa el 50% o si la incidencia semanal de casos rebasa 400 por cada 100 mil habitantes.

"Se nos acaba el margen de maniobra que habíamos ganado ante el #Covid19. Jalisco y su personal médico necesitan de toda tu corresponsabilidad para no tener que activar el botón de emergencia y parar en seco. No podemos fallar", señaló ese día.

La última medición de esos indicadores, publicada el domingo pasado, señala que faltan 619 camas de ocuparse para rebasar el 50% y 170.3 casos por cada 100 mil habitantes para llegar a los 400.