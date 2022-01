López-Gatell salió negativo en su prueba de Covid: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó este miércoles que Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, salió negativo en su prueba de Covid-19 y solo tiene un catarro común.

"El doctor Hugo López-Gatell salió negativo de Covid y sólo tiene una gripe, un catarro común", informó en su conferencia de prensa matutina.

Ayer martes, al encabezar el informe del Pulso de la Salud, el titular del Ejecutivo federal informó que el subsecretario de Salud no asistiría porque tenía gripe y quería que descansara.

En Palacio Nacional, el Mandatario federal descartó que López-Gatell se haya contagiado de coronavirus y de la nueva variante ómicron.

"Vamos a informar sobre la salud, sobre la pandemia, nos va a informar el doctor Jorge Alcocer, Hugo no está ahora porque se siente un poco mal y queremos que descanse y que esté bien, lo deseamos porque es un servidor público de primer orden que nos ha ayudado muchísimo. Entonces no es nada grave, es una gripe", afirmó.