López-Gatell supervisa "la burbuja", para pacientes con Covid-19

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, visitó la "burbuja", instalada en el Parque Tabasco, para la atención de enfermos de Covid-19, negando que su presencia en la entidad tenga un tinte político, debido a que es un funcionario técnico y su objetivo es salvar vidas.

Desde este viernes, López-Gatell inició una gira de trabajo por la tierra del presidente Andrés Manuel López Obrador, para reforzar las medidas contra el coronavirus con la estrategia de atención primaria en salud, a través de brigadas y el aumento de camas hospitalarias.

A su arribo a "la burbuja", aseguró que su trabajo y su función es técnica y no política como lo han señalado legisladores locales y federales por Tabasco.

"Nosotros somos funcionarios técnicos que nos dedicamos a la salud pública. El Gobierno de México, el presidente López Obrador, ha dejado clarísimo desde el inicio de la pandemia que en México las decisiones de salud se toman con criterios técnicos y científicos, aquí no se trata de hacer política, se trata de salvar vidas y proteger a las personas", indicó.

En una breve entrevista, rechazó que existan diferencias con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, quien la semana pasada aseguró que no estaba de acuerdo con la cifras sobre el porcentaje de camas de hospitalización dado a conocer por la Secretaría de Salud federal.

"Es muy importante que la población respete las decisiones y recomendaciones que hacen las autoridades estatales, el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, ha dado indicaciones claras y tienen un equipo muy competente, incluida la secretaria de salud, Silvia Roldán Fernández", aseveró.

Pasado el mediodía, Hugo López-Gatell Ramírez, acompañado del titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer y funcionarios federales, acudieron a supervisar la "burbuja", instalada en el parque Tabasco, donde se tendrán 56 camas disponibles para la atención de pacientes no graves de Covid-19.

López Hernández reiteró que su administración no ha escatimado recursos para poder superar la pandemia y salvaguardar la salud y la vida de los tabasqueños.

Asimismo, el mandatario agradeció el apoyo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha brindado a los habitantes de la entidad para ampliar la capacidad y evitar la saturación de los hospitales que atienden a pacientes con coronavirus.

El gobernador y el subsecretario de salud fueron informados del funcionamiento del domo hospitalario temporal, mismo que operará con una plantilla de 256 trabajadores, entre médicos, enfermeras, personal de apoyo e intendentes.