López-Gatell y Javier Alatorre se reúnen tras polémica

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, publicó una fotografía en la que se le ve acompañado del periodista Javier Alatorre.

En la imagen publicada en su cuenta oficial de Twitter, destaca que sostuvo un encuentro con Alatorre, con quien platicó sobre la extensión de la Jornada Nacional de Sana Distancia como medida principal para evitar contagios de Covid-19.

El encuentro se da después de que el conductor del noticiario estelar de Tv Azteca llamara a la población a "no hacer caso" al subsecretario sobre la información que presenta cada día en la conferencia sobre el balance de coronavirus en México.

Las conferencias de López-Gatell son irrelevantes, dijo Alatorre el viernes. En un comunicado, la Secretaría de Gobernación, llamó el sábado a Azteca a cumplir las disposiciones del Consejo de Salubridad General, en el marco de la de emergencia sanitaria:

"De conformidad con la Constitución y la legislación aplicable, se le APERCIBE a manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, sumándose al frente común convocado por la Secretaría de Salud".

En el mismo documento, la dependencia explica que, en caso de incumplimiento, se iniciará el proceso administrativo sancionatorio establecido en la ley. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló el sábado en un video que "su amigo", Javier Alatorre, se había equivocado.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal indicó hoy que por encima de cualquier acto, así se trate de un exceso o de una irresponsabilidad, debe de estar el derecho a la libertad de expresión.

"La Secretaría de Gobernación, en el caso de Azteca y otras dependencias en el cumplimiento de su deber, tuvieron que presentar una sanción, pero lo hacen porque si no, ellos estarían incumpliendo con su responsabilidad. Mi recomendación es que no haya ninguna sanción, que siempre por encima de cualquier acto, aun cuando se trate de un exceso, de una irresponsabilidad, que quede a salvo el derecho a manifestarnos la libertad de expresión", destacó.