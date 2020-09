López Obrador admite alza en homicidios y extorsiones. Se ligan a delincuencia organizada, dice

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reconoció la mañana de este martes que el homicidio doloso y la extorsión son los únicos delitos que han aumentado durante su gestión, esto en comparación con las cifras registradas en 2018.

"Sólo han aumentado dos delitos: homicidio doloso y extorsión en 7.9 y 12.7 por ciento, respectivamente; vinculados, en lo fundamental, a la llamada delincuencia organizada", dijo durante su Segundo Informe de Gobierno.

Desde el patio central de Palacio Nacional, el mandatario mexicano aseguró que se está avanzando en el combate a la delincuencia, ya que se ha establecido una nueva estrategia que empieza por procurar trabajo, educación y bienestar a las personas que están en riesgo de ser reclutadas por los grupos delictivos, especialmente, jóvenes.

"La lucha contra la pobreza, el desempleo y la marginación va acompañada del despliegue de la Guardia Nacional, un cuerpo de paz y de proximidad con la población, con presencia en todas las regiones del país, que cuenta ya con 97 mil elementos bien equipados y formados", dijo.

En su mensaje a los mexicanos, López Obrador expuso que para alojar a los elementos de la Guardia Nacional se han construido 79 cuarteles, de los cuales 34 se encuentran en proceso, y están por iniciarse 135 más. Con ello, se llegará a 248 cuarteles a finales de 2021.

"Casi en todos los delitos ha habido disminuciones en comparación con noviembre de 2018. Hay menos secuestros, feminicidios, robos a transeúntes, a transportistas, robo de vehículo, robo en trasporte público colectivo, robo en transporte público individual, robo a negocio y robo a casa habitación, en todos ellos se ha registrado una baja del orden del 30 por ciento en promedio", precisó.

Ante dicha situación, destacó la tarea y el apoyo de las Fuerzas Armadas, en particular, "agradezco el respaldo, la lealtad y el recto proceder del Almirante Rafael Ojeda Durán y del General Luis Cresencio Sandoval González, secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, servidores públicos ejemplares".

"Ahora hay justicia para el pobre y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada, como era antes. Ya no hay torturas, desapariciones ni masacres; se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el Gobierno federal funcionarios como García Luna", afirmó.