López Obrador afirma que se acabará con el influyentismo en pago de impuestos

Con la eventual suspensión de la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes se busca acabar con el influyentismo "hipócrita" porque es justo que "el que tiene más, debe contribuir con más, es un principio constitucional", sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Reiteró que el lunes dará a conocer un decreto para suspender la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes porque se ha abusado de ese mecanismo y porque es una facultad del presidente mediante un decereto y luego de las respectivas modificaciones a la Ley de Ingresos en el mismo sentido.

En su conferencia de prensa matutina, aclaró que no se trata de las devoluciones que se tienen que hacer, sino de la condonación de impuestos, porque imperaba el influyentismo y la corrupción, porque todos tenemos que contribuir y "lo que está mal es que no haya justicia y que unos paguen y otros no".