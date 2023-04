López Obrador anuncia reducción de elementos de la Guardia Nacional en el Metro

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 10 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que elementos la Guardia Nacional, no todos, se retirarán del Metro de la Ciudad de México porque han reducido los "actos de mala fe" en las instalaciones de este sistema de transporte.

"Cuando se estaban presentando hechos que se consideraban no normales, no como se sostenía por falta de mantenimiento del Metro, se optó porque había indicios de acto de mala fe, se optó por protección, que vigilara la Guardia Nacional, se fue normalizando la situación".

En conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que en el Gabinete de Seguridad recibe un reporte diario de lo que hace la Guardia Nacional en el Metro.

"Obviamente quien coordina esta acción es la Jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y afortunadamente fueron disminuyendo las acciones vamos a decir, reales o provocados, como diría el clásico ´haiga sido como haiga sido´, ya poco a poco en efecto se están retirando, no todos, pero se está normalizando la situación".

El Presidente dijo que no se descarta que los accidentes en el Metro fueron sabotajes porque hay gente que quisiera que le fuera mal a su gobierno.

"Bueno inventan que me dan infartos y ya me petatié, o me van a petatear, es que antes era nada más meterlo a uno en un petate y vámonos (a la tumba)", ironizó.