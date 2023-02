López Obrador asegura que no hay crisis de consumo

A-AA+

CAJEME, Son., febrero 19 (EL UNIVERSAL). – El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este domingo que en México no hay crisis de consumo, la gente tiene para lo básico "y a veces un poco más" porque, afirmó, se acabó la robadera y el bandidaje oficial.

Al supervisar los avances del Plan de Justicia Yanqui, el jefe del Ejecutivo federal destacó que de 35 millones de familias que hay en México, 25 millones reciben cuando menos, de manera directa un apoyo de programas sociales del gobierno federal, mientras que otros 5 millones reciben "algo" del presupuesto federal, como maestros, médicos y servidores públicos.

"Quedan 5 millones de los 35 millones sin recibir directamente un apoyo; 30 (millones) sí, 5 no reciben de manera directa un apoyo, pero se ayudan también porque si le va bien a los de abajo le va bien a los de arriba.

"Si la gente tiene dinero para comprar lo que necesita, se beneficia el comercio la industria y es lo que está pasando en nuestro país, no hay crisis de consumo, la gente tiene para lo básico y a veces un poco más porque nos ayuda mucho el que se esté apoyando con los programas de bienestar, las pensiones para adultos mayores, las pensiones a discapacitados, las becas el apoyo a los jóvenes. Todo eso se da abajo, agréguenle de que muchos paisanos nuestros envían dinero a sus familiares como nunca", dijo.

El mandatario federal destacó que ahora en nuestro país está llegando inversiones de empresas extranjeras como nunca y por eso no hay devaluación del peso, moneda que es, afirmó, la más fuerte en los últimos tiempos a nivel mundial.

"Nos ayuda mucho el que México ahora tiene una buena fama en el mundo. Ya se acabó en México la robadera, el bandidaje oficial que había y ahora están llegando inversiones de empresas extranjeras como nunca por eso no hay devaluación del peso. Nuestra moneda es la más fuerte en los últimos tiempos con relación al dólar, el peso mexicano que siempre se devaluaba", recordó.