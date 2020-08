López Obrador asegura que ya perdonó a Calderón por robarle la Presidencia

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador ya perdonó al exmandatario Felipe Calderón por robarle la presidencia en 2006.



"Yo ya lo perdoné, él me robó la presidencia, yo no lo odio", dijo.

Sobre el juicio a Genaro García Luna en Nueva York, el presidente aseguró que ese caso "no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos que está investigando a García Luna, que era su secretario de Seguridad, ni modo que yo vaya a decirle al juez de Estados Unidos ya no investigue, exonera a García Luna; yo no lo puedo hacer, eso no me corresponde. Si está pensando que yo tengo influencias hasta para decidir lo que está haciendo este juez de Nueva York pues entonces sí ya está exagerando".

Durante su conferencia de prensa esta mañana en Acapulco, López Obrador se refirió así a los comentarios de Calderón, con quien esta semana ha tenido una confrontación verbal.