López Obrador avisa a oposición que transformará el país y no será un florero

"Nos llevó tiempo y, como se comprenderá, no llegamos para ser floreros ni pera estar de adorno. Queremos llevar a cabo la transformación del país", dijo en rueda de prensa el primer mandatario izquierdista en décadas.



El también líder del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) dijo que la oposición, que salió este domingo a las calles, tiene "todo su derechos en manifestarse" y deseó que "ojalá sigan manifestándose con libertad".



"Nos costó quitar del Gobierno a los conservadores. tardamos 36 años y por poco se destruye por completo nuestro país", dijo López Obrador, quien perdió las elecciones presidenciales de 2006 y 2012 entre acusaciones de fraude electoral.



López Obrador, presidente desde el 1 de diciembre del año pasado, recordó que cuando la izquierda mexicana estaba en la oposición organizó "cientos y miles de marchas de protesta".



"Nos costó muchas fatigas, golpes, sufrimiento para llegar. Como nos costó tanto y padecimos de represión, sería una incongruencia de parte nuestra que no se permitiera la libre manifestación de las ideas", aseveró.



Por eso, el mandatario celebró que "exista esa oposición y se manifieste" pero reiteró que no alterará su obra de gobierna, que consiste en "una política nueva".



"Cuando se triunfó se dijo que no iba a ser un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen. Íbamos a acabar con la corrupción, los privilegios, los lujos de gobierno e íbamos a respetar a todos, pero íbamos a dar preferencia a los humildes", relató.



Miles de personas se manifestaron este domingo en Ciudad de México y otras urbes en una protesta convocada en redes sociales contra las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador.



Alrededor de 4 mil personas marcharon del icónico Ángel de la Independencia hasta el Monumento a la Revolución de la capital coreando consignas como "Fuera AMLO" (siglas de Andrés Manuel López Obrador) y portando letreros con lemas críticos al mandatario.



Las denuncias más reiteradas eran las dirigidas contra el "autoritarismo" de López Obrador y su políticas que, de acuerdo con los manifestantes, dividen al país. También le exigían seguridad y el cumplimiento de sus promesas de campaña.



En una de las manifestaciones en el céntrico estado de Guanajuato participó el expresidente Vicente Fox (2000-2006), del conservador Partido Acción Nacional (PAN), un histórico rival político de López Obrador.