López Obrador busca que la Marina tenga el control de los puertos mexicanos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, confirmó este lunes que su Ejecutivo busca que la Secretaría de Marina (Semar) tenga el control de los puertos para vigilar el contrabando y los actos de corrupción.



"Debemos tener control de los puertos por la importancia estratégica que tiene. Y le tenemos confianza a la Secretaría de Marina. Pero cuando se habla de militarizar se exagera, no es esto", detalló el presidente en rueda de prensa desde Palacio Nacional.



Agregó que la propuesta, que se está debatiendo en la Cámara de Diputados a petición de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena, izquierda), busca que la Semar tenga control de los puertos "por contrabando y tráfico de drogas".



Y así "ser más eficientes en todo lo que son entradas de mercancías, carga y sustancias en puertos", apuntó.



Consideró que en algunos puertos la corrupción se ha instalado y ello ha llevado a un aumento de la inseguridad en regiones marítimas, como el occidental estado de Colima.



El presidente puntualizó que las terminales o API (Administración Portuaria Integral) seguirán estando a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.



Pero los puertos, "si así lo deciden los legisladores" y se aprueba la iniciativa, van a estar "controlados" por la Semar, apuntó.



De esta manera, pidió a los marinos mercantes que no se preocupen por el asunto porque la Semar está preparada para asumir este control, cuyo fin último es que no se "permita la corrupción".



Precisamente, en el Día Internacional contra la Corrupción, que se conmemora este 9 de diciembre, el presidente aseguró una vez más que es prioridad de su Gobierno acabar con esta lacra.



Cuestionado por un periodista sobre las compras directas que efectúa el Gobierno, el presidente dijo que son "condiciones completamente distintas" a la de Administraciones anteriores, y ondeó un pañuelo blanco en señal de limpia contra la corrupción.



"Estamos limpiando de arriba para abajo y no se permite la corrupción", remarcó.



Dijo que en las compras que hace actualmente el Gobierno se han logrado ya ahorros de alrededor de 200.000 millones de pesos (unos 10.362 millones de dólares).



Aseguró que los procedimientos de compra se ajustan a la ley, reiteró su confianza en la Oficialía Mayor de Hacienda -organismo encargado de compras y licitaciones- y reivindicó que buena parte de estas adquisiciones son "consolidadas" y ello lleva a ahorros.