López Obrador califica de "racista" comercial de Arath de la Torre sobre Voladores de Papantla

El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó este lunes como "racista", el comercial de la empresa MoneyMan, presentada por el actor Arath de la Torre, en donde ridiculiza el ritual de los Voladores de Papantla y donde asegura que este acto genera "cero interés".

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recordó que hace unos días el expresidente Felipe Calderón y Mario Alberto di Costanzo, quien fue parte de su "Gabinete Legítimo" en 2006, usaron la expresión de "No tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre".

"Hace unos días hubo un cuestionamiento a la danza a los Voladores de Papantla, racista. Me acuerdo de un dirigente, y me da una pena porque era el secretario de Economía, o de Hacienda del gobierno legítimo, también con doctorados del ITAM que escribió un artículo en La Jornada y puso que no tiene la culpa el indio sino quien lo hace compadre.

"Hace poco también el expresidente Calderón usó esa expresión para cuestionar al presidente de Argentina, Alberto Fernández; el actual presidente del INE (Lorenzo Cordova) atendió a un grupo de representantes de pueblos originarios, y le están pidiendo reconocimiento a la comunidades indigenas, él se va, y él se enoja y luego aparece una grabación en donde él se burla, dice que es un indígena, y se mofa y le sale pues sus racismo y es doctor, y es así, eminencia".

Este fin de semana, después de las críticas a la empresa MoneyMan y al actor y conductor Arath de la Torre, por el comercial que ridiculiza a los Voladores de Papantla, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO desde 2009, la secretaría de Cultura (SC) se pronunció en un comunicado donde cuestionó a la empresa Moneyman por hacer uso indebido de la imagen de la Ceremonia Ritual de Voladores.

Añadió que esta publicidad ofende, discrimina, devalúa y ridiculiza la ceremonia, considerada sagrada por parte de los portadores de esta práctica ancestral.

"Nos sumamos enérgicamente a los pronunciamientos que se han hecho en contra de esta publicidad y ofrecemos todo nuestro respaldo al Consejo para la Protección y Preservación de la Ceremonia Ritual de los Voladores", afirmó en el comunicado la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto Guerrero.

En el comercial, Arath de la Torre dice: "¿Sabes qué tienen en común el número de vueltas que dan los Voladores de Papantla y tu primer préstamo con MoneyMan?" Y se responde luego: "Que ambos te generan cero interés".