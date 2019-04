López Obrador cuestiona autoridad moral del Gobierno español si filtró carta

En la conferencia de prensa desde el Palacio Nacional, López Obrador recordó que pronto publicará la carta íntegra que envió el 1 de marzo pasado tanto al rey Felipe VI como al papa Francisco.



Cuando "se vayan serenando los ánimos, voy a dar a conocer los textos. Que se conozcan bien porque solo hubo una filtración", remarcó el mandatario.



Recordó que el periódico mexicano Reforma publicó un borrador del texto y animó al diario a que, "en aras de la transparencia", revelara su fuente.



"Imagínense que la carta se la haya filtrado (al periódico) el Gobierno español. ¿Cómo queda? No el Reforma, que al final de cuentas es el medio. ¿Qué autoridad moral puede tener un Gobierno que filtra un documento, en estas circunstancias?, reflexionó el presidente.



Pero el texto que llegó a los medios no estaba firmado por el presidente mexicano, por lo que este miércoles la prensa le preguntó cómo podría ser que el Gobierno español filtrara la carta.



"Resultó de que en el acuse de recibo, un documento sin firma se entregó en España. Hay que hacer la investigación", dijo.



Una vez más, el presidente consideró que la polémica carta es positiva porque se debe revisar la conquista, en pos de la "memoria histórica" y para crear un "relato compartido".



Anunció también que no piensa cambiar la bandera de México ni el himno nacional, tras la pregunta de una reportera.



El objetivo de López Obrador es llevar a cabo un acto de "reconciliación" entre México y España en el 2021.



Ese año, se conmemorarán los 700 años de la fundación de Tenochtitlan, actual Ciudad de México, y los 500 años de la caída de Tenochtitlan tras la conquista de los españoles.



Además, se celebran los 200 años de la independencia de México.