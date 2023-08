López Obrador cuestiona la versión de que el Cártel de Sinaloa mató a candidato en Ecuador

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este jueves que "no hay elementos" que sostengan la versión de que el Cártel de Sinaloa estuvo detrás del asesinato del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, quien murió el miércoles en un ataque en Quito.



"No me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos. Son, si acaso, hipótesis y pueden ser hasta conjeturas, no hay que olvidar que siempre, y más en tiempos electorales, se inventan cosas", declaró el mandatario en su rueda de prensa matutina.

Villavicencio, un periodista investigativo de 59 años que era candidato para las elecciones del 20 de agosto, recibió varios disparos el miércoles cuando salía de una escuela de la capital, donde había encabezado un acto días después de denunciar amenazas de un líder criminal ligado al Cártel de Sinaloa.

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, apuntó al crimen organizado por el ataque contra el candidato, quien el 31 de julio había reportado amenazas de José Adolfo Macías Villamar, alias "Fito", identificado como líder de Los Choneros, grupo con nexos con el Cártel de Sinaloa.

Pero, cuestionado sobre el tema, López Obrador negó que el Gobierno de México tenga información al respecto.

"No tenemos esa información, y sí me llama la atención que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria y poco responsable en autoridades y medios de información, que en la mayoría de los casos son de manipulación, no medios de información", indicó.

El mandatario mexicano pidió "actuar con mucha responsabilidad, con mucha seriedad, no culpar a la ligera a nadie, esperar las investigaciones, y esperar que se dé a conocer el resultado de la investigación y que se castigue a los responsables".

El asesinato ha conmocionado a Ecuador, donde el presidente Lasso declaró tres días de luto nacional y decretó el estado de excepción por 60 días con el desplazamiento de los militares por todo el país para garantizar la seguridad de los ciudadanos y de las elecciones.

En una campaña marcada por la violencia que aqueja a Ecuador, Villavicencio, de 59 años y padre de 3 hijos, aseguró en mayo a EFE que, de alcanzar la Presidencia, enfrentaría a las "las mafias políticas que están vinculadas al narcotráfico y a estructuras delictivas de minería ilegal, y también estructuras corruptas en el sector público".

Por el ataque, en el que varias personas resultaron heridas y uno de los sicarios murió, hay seis detenidos.

Tras enviar su pésame, López Obrador opinó que "son momentos muy difíciles, lamentables y también hechos reprobables, muy dolorosos".

También comparó lo sucedido con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato presidencial del exhegemónico Partido Revolucionario Institucional (PRI) que murió en marzo de 1994.

"Nosotros lo padecimos, lo sufrimos, cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes, de angustia, miedo, de temor, por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador", indicó.