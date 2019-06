López Obrador defiende intervención de Marina para atajar el problema del sargazo

El mandatario declaró en su conferencia de prensa matutina que en el pasado se utilizaba el tema del sargazo para hacer negocios en el Gobierno.



"Aunque parezca increíble, eran capaces de declarar estado de emergencia para que entrara el programa del Fonden (Fondo de Atención a Desastres). Era un barril sin fondo el Fonden, porque al declarar una emergencia ya no se licita nada, todo se compra de manera directa", explicó.



Añadió que, como resultado, había "toda una constelación de empresas alrededor del Fonden, que eran las que vendían todo, láminas, despensas, catres, y todo manejado por la Secretaría de Gobernación; eran miles de millones de pesos".



López Obrador cuestionó la necesidad de contratar empresas privadas que atiendan el problema cuando México cuenta con "una institución tan profesional como la Marina, que tiene embarcaciones, que tiene aviones para tomar fotografías para saber qué está ocurriendo en el mar, para hacer estudios".



"Además, (cuenta con) profesionales, con marinos responsables. ¿Por qué no la Marina se hace cargo del problema, que surge porque se permite la utilización masiva de agroquímicos que van al mar y producen este fenómeno", manifestó.



El pasado 24 de junio, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, dijo que el Gobierno está abordando la llegada del sargazo como un "problema de Estado" y sin contratar empresas privadas.



En una conferencia de prensa con López Obrador en Cancún, suroriental estado de Quintana Roo, Ojeda reveló que la Secretaría de Marina cuenta con 52 millones de pesos para atender la contingencia.



Precisó que la dependencia que encabeza va a construir embarcaciones para recolectar el alga a un costo estimado de seis millones de pesos cada una, y que la primera de ellas estará lista en unos dos meses.



"Con unas 10 o 12, más las barreras que compremos, podemos ir atacando el problema del sargazo. El Estado tendrá su propio equipo y personal. Vamos a enfrentarlo como problema de Estado, no como negocio. No vamos a contratar empresas", enfatizó.



En esa misma ocasión, el presidente declaró que "lo del sargazo es un asunto menor" que se va a resolver.



México ha registrado este año el recale masivo de sargazo en costas del Caribe, que incluye destinos turísticos de gran importancia como Cancún y Playa del Carmen.



Este jueves se celebra en Cancún una cumbre sobre el sargazo con la presencia de representantes de unos diez países y de organismos internacionales, si bien no está contemplada, al menos en la agenda pública, la presencia de funcionarios federales.



El evento será inaugurado por el gobernador del estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín González.